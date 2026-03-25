IU exige una política de vivienda con "el derecho al techo en el centro" dejando de "anteponer la inversión privada"

La diputada de IU, Henar Moreno - IU

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha exigido hoy al Gobierno riojano que impulse una política de vivienda con "el derecho al techo en el centro" y deje de "anteponer los derechos de los especuladores y a la inversión privada".

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha referido a la interpelación que, mañana, en el pleno del Parlamento de La Rioja, desarrollará en relación a la política de vivienda en base al hecho de que "sin derecho a techo hay otros elementos que no se garantizan".

La diputada de IU ha recordado cómo "la última encuesta del CIS situaba el problema habitacional como el principal problema para la mayoría de los españoles y españolas" y ha mostrado el hartazgo de esta formación por el hecho de que "el Gobierno de La Rioja sitúe la vivienda más como un tema de mera campaña electoral".

Para Moreno, el Ejecutivo de Capellán "tiene que dejar de mirar para otro lado cuando se incumple la legislación vigente por parte, por ejemplo, del Ayuntamiento de Logroño y las viviendas de protección".

Así, ha rechazado que se deje "al arbitrio privado la concesión de las viviendas, incluso dejando sin acceso a las mismas a gente que llevaba años inscritas en esa lista porque los promotores consideraban que su riesgo de cobro era menos seguro".

Se trata, ha destacado, de un nuevo ejemplo de "poner, nuevamente, la vivienda al servicio de los intereses privados, de los intereses de los especuladores".

En el pleno de mañana, además, Moreno planteará al Gobierno de La Rioja una reforma para que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) mantengan la calificación de forma "permanente".

"La VPO no lo puede ser por un tiempo limitado; tiene que estar protegida durante toda la vivienda", ha señalado.

Por tanto, ha entendido que si su propietario la vende porque mejoran sus condiciones económicas tiene que seguir sirviendo "para atender las necesidades vitales de la gente; ese derecho al techo que venimos reivindicando".

Otro ejemplo, para Moreno, de que hay que impulsar una política de vivienda que sitúe el derecho a la misma como eje fundamental se encuentra en el hecho de que haya subido, en La Rioja, un doce por ciento la venta de vivienda mientras baja el número de hipotecas.

Este dato, ha señalado, "claramente marca que se está incrementando el número de adquisiciones de vivienda para la especulación, porque lamentablemente las familias trabajadoras normalmente no pueden acceder a una vivienda sin contar con una hipoteca, no pueden pagar las viviendas a tocateja".

Para Moreno, "lo primero que tiene que hacer el Gobierno de La Rioja es aplicar la Ley de Vivienda" nacional y establecer "zonas tensionadas", una medida que en Navarra, ha dicho, ha supuesto una bajada en los precios del alquiler medio en torno a un doce por ciento.

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

Moreno ha visto que "no es de recibo que gente que está pagando su alquiler, en viviendas que nadie necesita para residir porque la mayoría de ellas están en manos de los especuladores, de los grandes tenedores de vivienda, de los bancos, de los fondos buitres, los echen para ganar más dinero".

A este respecto, se ha referido a la aprobación del real decreto sobre vivienda, aprobado en el Consejo de Ministros tras el 'plante' de Sumar, que incluye la prórroga automática de alquileres.

Ha explicado que "las personas que quieran acogerse a esa prórroga automática tienen que hacerlo ya" porque "ya está en vigor" aunque, ha reconocido, "hay riesgo de que no sea convalidado" y hay que "intensificar la presión para que se convalide".

"Todas las personas cuyo contrato venza en este año deben escribir ya al propietario de la vivienda pidiéndole la prórroga automática, que debe ser de concesión obligatoria, porque el real decreto está ya en vigor", ha incidido señalando que "aunque luego no se convalidara, los efectos jurídicos ya se generan a partir de ese real decreto".