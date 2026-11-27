Los candidatos de Frente Amplio al Congreso, Sara Alba; y al Senado, Diego Mendiola - IU

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Izquierda Unida-Frente Amplio al Congreso, Alba Díez, y al Senado, Diego Mendiola, han cerrado la campaña considerando que en vivienda "no hay medias tintas ni grises; hay blanco o negro", en palabras de Mendiola.

Así, ha dicho, "o se llevan propuestas para garantizar un derecho que es un derecho constitucional o se está con el rentismo y con los especuladores".

"No hay medias tintas, no hay grises, hay o blanco o negro. Y nosotros tenemos muy claro desde el Frente Amplio que estamos por garantizar el derecho", ha aseverado.

Para ello, ha propuesto invertir el 1,2 por ciento del PIB en la creación de un parque público de vivienda; expropiar a los fondos buitre; y que la compra de una vivienda esté vinculada a su uso como tal o para un alquiler asequible para evitar la especulación.

También, regular los pisos turísticos; y declarar zonas tensionadas (topar el precio del alquiler en las zonas en las que suba excesivamente).

A este último respecto ha reprochado que las zonas tensionadas es algo que ya marca la Ley de Vivienda, que deben aplicar las comunidades autónomas y La Rioja no lo cumple.

Por eso, ha entendido que la declaración de zonas tensionadas "que ya están contempladas en la actual legislación se tienen que hacer de forma obligatoria y automática" para que se extiendan por las ciudades.

Díez ha querido cerrar la campaña considerando: "Yo de verdad creo que somos una mayoría social la que promulgamos las ideas que propone el Frente Amplio"; y que incluso los votantes de PP y Vox "en realidad defienden los servicios públicos".