El candidato de IU-Frente Amplio (Senado de Progreso), Frente Amplio - IU
LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El candidato al Senado por IU-Frente Amplio (Senado de Progreso) Diego Mendiola ha apostado por crear un Cuerpo Civil Climático y hacer públicas las redes de distribución tanto de gas como de electricidad.
Mendiola, en la recta final de campaña, ha ofrecido una rueda de prensa para tratar aspectos de transición ecológica "justa" y medioambientales.
Dentro del programa de Frente Amplio, ha relatado, se encuentra la creación de un Cuerpo Civil Climático, "al estilo de Protección Civil" ante las "realidades" que se están viendo en incendios e inundaciones.
Ha puesto el acento en la necesaria "previsión" así como en el "abordaje con el tiempo suficiente". Además, ha visto necesario que haya una "coordinación y colaboración" entre instituciones y que la atención sea "algo mancomunado y solidario".
Ha visto cómo "muchas veces se hace dejación de funciones" y se ha "visto que lo cómodo es recurrir a la Unidad Militar de Emergencia". "Habría que hacer un cambio de regulación y, claramente, delimitar la responsabilidad y la irresponsabilidad", ha considerado.
Frene Amplio, ha relatado por otro lado, apuesta por hacer públicas las redes de distribución, tanto de gas como de electricidad, los que "en siete años estaría amortizado".
"Nos puede parecer mucho tiempo; no lo es, no lo es, porque en siete años una infraestructura importantísima como es la distribución de media y baja tensión unido a la distribución de gas pasaría a manos públicas y permitiría una reducción del treinta por ciento de la factura", ha explicado.
TRANSPORTE PÚBLICO Y RENOVABLES
Dentro de las políticas medioambientales ha visto necesario "incentivar el transporte público", que "no es gasto, es inversión". Para ello, ha propuesto un Abono Integrado Estatal.
En renovables ha insitido en el eslogao "Renovables sí, pero no así", porque, ha dicho, "hay matices y hay maneras de apostar por las renovables".
En este sentido, ha rechazado "un monopolio al servicio de unos pocos", y ha destacado la necesidad de una planificación, porque "hay estructuras consolidadas o suelo urbano e industrial donde no se está apostando por instalaciones de generación eléctrica y se hacen macroplantas en zonas de regadío".