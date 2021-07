IU insta al Ayuntamiento a que se reúna con Asociaciones de Vecinos, comerciantes y hosteleros ante 'Calles Abiertas'

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Logroño insta al Ayuntamiento a reunirse con las Asociaciones de Vecinos, comerciantes y hosteleros para abordar los problemas que está ocasionando la implantación de las actuaciones del proyecto del 'Calles Abiertas'.

"Entendemos que el Ayuntamiento está al servicio de la ciudadanía y es con esta y los diferentes colectivos que la conforman con quien se debe reunir, explicar y consensuar las actuaciones que les afectan", afirman en una nota de prensa.

Desde Izquierda Unida de Logroño "consideramos que el Ayuntamiento no parece tener claro el proyecto de ciudad que quiere. No solo no se solucionan los problemas de movilidad sino que, en muchos casos, se empeoran".

"Creemos, además, que no hay un plan de movilidad claro, ordenado y coherente, que combine de forma segura el uso peatonal, con una adecuada agilidad del tráfico rodado y otros vehículos como patinetes o bicicletas", afirman.

Además, continúan, "hay un mal diseño generalizado del carril bici, que en parte ya venía de gobiernos anteriores, pero que este Ayuntamiento, en dos años, no solo no lo ha mejorado sino que ha empeorado en algunos casos. Así lo ponen de manifiesto las quejas de los vecinos del barrio de Los Lirios: mal diseño, cruces por delante de salidas de garajes, mala visibilidad, invadido por coches...

Además, respecto a este barrio de los Lirios sigue sin darse una solución para un paso de peatones seguro en la rotonda, como sería la construcción de una pasarela".

"Esta actuación, recordamos, estaba recogida en el programa electoral de Unidas Podemos y era algo con lo que el PSOE, cuando estaba en la oposición, estaba de acuerdo".

Por otra parte, "todo esto no son sino algunos de los múltiples aspectos que el Ayuntamiento de Logroño debe mejorar si quiere optar, de forma seria y real, a ser Capital Verde Europea. Abordar la mejora del transporte público, la gestión de los residuos y la mala conservación de zonas verdes son otros de los aspectos que deben ser tenidos en consideración. Lamentamos que se haya descartado la candidatura logroñesa a las primeras de cambio, pero es difícil optar con posibilidades a la misma cuando se ha suspendido en al menos siete de doce ítems propuestos".

"Todo esto requiere de un plan serio, consensuado con los diferentes colectivos y sectores y, sobre todo, coherente. Consideramos que el Ayuntamiento debe gobernar con los vecinos y no contra los vecinos", finalizan.