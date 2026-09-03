IU lamenta que el PP "vote en contra de 7 de las 8 propuestas" de su partido para el Camero Viejo

LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta del Partido Popular rechazó ayer en el Parlamento de La Rioja siete de las ocho propuestas de resolución que Izquierda Unida presentó para el Camero Viejo en el Debate sobre el Estado de la Región.

Únicamente prosperó la iniciativa que insta al Gobierno regional a implantar un protocolo de contingencia ante las caídas prolongadas de las redes de telecomunicaciones, dotando a los ayuntamientos o a puntos estratégicos de sistemas alternativos de comunicación de emergencia que permitan mantener el contacto con SOS Rioja y con los servicios esenciales.

"En el Camero Viejo llevamos años con apagones de cobertura que nos dejan incomunicados a pueblos enteros. Hay vecinos mayores que ni siquiera pueden llamar al médico. Que se apruebe es una buena noticia, pero vamos a seguir presionando para que se ponga en marcha", señala Álvaro Villar, coordinador de IU en el Camero Viejo.

Decaen, en cambio, la apertura de la Oficina de Turismo de Soto en Cameros, la reapertura del Hotel Rural Camero Viejo con gestión pública, la tercera fase de la iglesia de Luezas, la recuperación de la Fuente de los Caños, el acondicionamiento de la LR-250, la mejora de los accesos a Hornillos de Cameros y la consolidación durante todo el año del autobús de fin de semana a Laguna de Cameros (línea VLR-101), que el propio Gobierno reforzó entre el 4 de julio y el 30 de agosto.

"Que de ocho propuestas solo se acepte la que reconoce un problema ya público y notorio dice mucho de la idea de mundo rural que tiene este Gobierno. La Oficina de Turismo se rehabilitó con dinero público y sigue cerrada, y rechazar el autobús significa que quien vive aquí solo merece desplazarse nueve fines de semana al año. La despoblación se combate con servicios públicos", añade Villar.

Izquierda Unida llevará las propuestas rechazadas a la tramitación de los Presupuestos de 2027 y registrará iniciativas para mejorar la situación de los Cameros.