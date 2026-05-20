IU lleva el Parlamento la protección del patrimonio riojano y advertirá "de la pérdida de 3 millones de fondos europeos"

Técnicos desplazados a San Vicente de la Sonsierra valoran los daños tras un desprendimiento en el castillo - DIÓCESIS

LOGROÑO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja llevará al Pleno del jueves del Parlamento de La Rioja una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno regional una política integral y preventiva de conservación del patrimonio histórico y cultural riojano.

La iniciativa llega tras el derrumbe de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra el pasado 7 de mayo y se enmarca, según IU, en un patrón de gestión estructuralmente fallida del patrimonio por parte del Ejecutivo del PP.

"Lo que ha ocurrido en San Vicente de la Sonsierra no es mala suerte. El propio alcalde reconoció que el derrumbe era algo esperado. Si era algo esperado, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se intervino a tiempo?", ha señalado Henar Moreno, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja.

Moreno ha recordado que apenas dos meses antes del derrumbe, el consejero de Cultura respondió a preguntas escritas del grupo parlamentario de IU asegurando que existía una intervención continuada en el castillo desde 2004 y que desde 2023 se firmaba un convenio anual con el Ayuntamiento para su mantenimiento.

"Las respuestas que recibimos en el Parlamento estaban muy alejadas de la realidad", ha afirmado. Para IU, San Vicente no es un caso aislado sino el último eslabón de lo que la formación describe como "una cadena de negligencias".

Destacan que, en los últimos años, La Rioja ha perdido la torre de la Iglesia Parroquial de Viguera, la Ermita del Cristo en Leza de Río Leza, el retablo barroco de la Iglesia de Villaverde de Rioja, el Palacio de Inestrillas, el Puente Mantible y un tramo de muralla del Castillo de Jubera.

Veintidós bienes patrimoniales riojanos figuran actualmente en la Lista Roja de Hispania Nostra. El propio Gobierno identificó en la pasada legislatura más de sesenta bienes en peligro en los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

Ante estos datos, IU pregunta qué ha hecho el Ejecutivo con esa información.

CASTILLO DE LEIVA

La formación también denuncia la pérdida de una subvención europea de 2.994.538 euros destinada a la rehabilitación integral del Castillo de Leiva y su transformación en Centro de Interpretación de los Castillos de La Rioja. Según IU, esos fondos se perdieron por una gestión deficiente del Gobierno regional.

"Casi tres millones de euros de fondos europeos, destinados específicamente a restaurar uno de los castillos más singulares de nuestra comunidad, han desaparecido por desidia. Es un ejemplo más del lugar que ocupa el patrimonio en las prioridades reales de este Ejecutivo", ha denunciado Moreno.

IU recuerda también el caso del Monasterio de San Prudencio de Monte Laturce, en ruinas desde la desamortización e incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra desde 2007, como ejemplo de lo que la formación califica como el modelo del PP en materia de patrimonio.

El PP votó en contra de una PNL de la formación que pedía la declaración del monasterio como Bien de Interés Cultural. Tres meses después, anunció exactamente lo mismo que pedía IU, y desde entonces no hay avance conocido alguno. "Este es el modelo del PP en materia de patrimonio: bloquear las iniciativas de la oposición, apropiarse de su contenido cuando la presión popular lo exige, anunciar actuaciones y no hacer nada. Anuncios y más anuncios. Papel mojado", ha denunciado Moreno.

Frente a ello, la PNL de IU exige un informe sobre el estado real del patrimonio en riesgo, un Plan urgente de conservación preventiva con ayudas específicas para municipios con menor capacidad económica, un incremento significativo de la financiación en los próximos Presupuestos, el refuerzo de los medios humanos y técnicos de la Administración autonómica, convenios con ayuntamientos, la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos, y la restauración completa del recinto amurallado de San Vicente de la Sonsierra.

"Esta proposición solo pide que el Gobierno cumpla con lo que ya establece la propia Ley de Patrimonio Cultural de La Rioja. Porque cuando un bien histórico se pierde, no vuelve. Y esa pérdida es de todos y de todas las riojanas", ha concluido Henar Moreno.