IU y el Partido Comunista en La Rioja se reúnen con la Cónsul de Venezuela en Bilbao para trasladarle su solidaridad

LOGROÑO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España en La Rioja se reunieron este martes con la cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao, Glenna Cabello, y con el vicecónsul Juan Borregales, para "trasladar su apoyo y solidaridad al pueblo venezolano tras el ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero".

En el encuentro, IU y el PCE condenaron lo que califican como una "agresión imperialista", que habría culminado con "el secuestro del presidente legítimo Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, en violación del derecho internacional". Ambas organizaciones han exigido "su liberación inmediata y su retorno a Venezuela, así como el fin de toda injerencia en los asuntos internos del país".

IU y PCE criticaron además el "silencio cómplice" del Gobierno español y de la Unión Europea, a quienes acusan de "hipócritas" por "presentarse como defensores de la democracia y de los derechos humanos mientras colaboran con Estados Unidos a través de la OTAN".

Según ambas organizaciones, "la agresión contra Venezuela no es un caso aislado, sino parte de una ofensiva más amplia por parte de Estados Unidos, que ya afecta a Colombia, Cuba o Groenlandia, mediante chantaje económico, presión diplomática o intervención militar directa". Han advertido de que "lo ocurrido representa una amenaza para todos los pueblos del mundo que quieran ejercer su soberanía al margen de la tutela de Washington".

Ambas organizaciones han criticado que "esta operación de agresión imperialista por parte de Trump forma parte de una estrategia de fuerza y dominación global". "Se trata de una decisión política deliberada y anunciada en su Estrategia de Seguridad Nacional presentada hace apenas un mes. EEUU ha decidido que ya no necesita maquillar sus injerencias externas con un falso discurso de "defensa de la democracia"; ahora el tirano actúa como tal, y lo hace a cara descubierta y sin vergüenza. Estamos en una nueva fase de neocolonialismo más parecido al siglo XIX que al XX", han concluido.