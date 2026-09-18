IU y el PCE vuelven a abrir su 'Chamizo Rojo' en las Fiestas de la Vendimia

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida y el Partido Comunista de España en La Rioja abren un año más las puertas de su 'Chamizo Rojo' con motivo de las Fiestas de le Vendimia.

Un "espacio abierto a quien quiera acercarse, en el que compartir zurracapote y conversación en un ambiente festivo, popular y reivindicativo; un chamizo antifascista y libre de odio, donde disfrutar de las fiestas desde el respeto y la convivencia".

El 'Chamizo Rojo', situado en la sede de IU y el PCE de La Rioja (Avenida de Navarra, 8-10), celebrará su inauguración este viernes 18 de septiembre a las 19 horas.

A partir de esa fecha y durante todos los días de fiestas, permanecerá abierto en dos turnos: al mediodía, de 12,30 a 15 horas, y por la tarde, de 19,30 a 22 horas.

Para la ocasión, IU y el PCE han elaborado más de 200 litros de zurracapote con clarete de Cordovín. Ambas formaciones invitan a los vecinos y vecinas de Logroño y del conjunto de La Rioja a acercarse y acompañarles durante estos días.