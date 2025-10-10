IU pide "no entregar las ciudades a los coches" y apostar por un desarrollo urbano sostenible centrado en el peatón

Los diputados de IU La Rioja, Henar Moreno y Carlos Ollero, junto al experto en movilidad urbana, Samuel Romero Aporta, en la sede de IU. - EUROPA PRESS

Proponen crear un Consorcio Regional de Transporte que gestione, desde lo público, el transporte urbano, interurbano y metropolitano

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida La Rioja planteará, a través de una iniciativa parlamentaria, la creación de un Consorcio Regional de Transporte que gestione, desde lo público, el transporte interurbano, metropolitano y urbano de Logroño y otros municipios riojanos como Haro, Arnedo o Calahorra. Todo con el fin de "garantizar la movilidad sostenible y alternativa" y "devolver la ciudad a los peatones".

Los diputados de IU La Rioja, Henar Moreno y Carlos Ollero, junto al experto en movilidad urbana, Samuel Romero Aporta, han hecho este anuncio ante la "importancia" de un desarrollo urbano real en las ciudades que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"ABSOLUTA PARALIZACIÓN" POR PARTE DEL PP

En concreto, Carlos Ollero ve necesario "un auténtico giro de 180 grados en materia de movilidad" porque el actual Gobierno del PP en la región "no apuesta por una movilidad sostenible". En La Rioja se está llevando a cabo una "absoluta paralización en movilidad avanzada, no hay ningún tipo de avance y solo apuestan por alternativas regresivas como es el aeropuerto o por incentivos en la compra de vehículos particulares".

A su juicio, todo ello es "un retroceso" y una "regresión" porque, además, "eliminan carriles bici, como por ejemplo, el proyecto ciclopeatonal del polígono Cantabria" con "la devolución de importantes cantidades de dinero que eso supone a la Unión Europea".

Ante esta situación, desde IU consideran que el PP "va en la dirección contraria. Debería aprovechar este reto y esta oportunidad para mejorar las ciudades. Deben potenciar la movilidad no solo en Logroño sino también en nuestras zonas rurales que cada vez están más despobladas".

Todo ello ayudaría a mejorar también el acceso a los centros educativos, sanitarios e instalaciones deportivas. Además supondría un gran avance en la lucha contra el cambio climático, ha destacado Ollero.

TÍTULO DE TRANSPORTE ÚNICO

Así las cosas, desde IU proponen la creación de dicho Consorcio al que suman, también, un título de transporte único y válido para todo tipo de movilidades (transporte interurbano, metropolitano y urbano).

También pedirán en dicha iniciativa, que la llevarán al Parlamento una vez termine la aprobación de presupuestos regionales de la ccaa, desarrollar el transporte a demanda en zonas rurales.

Por su parte, el experto en movilidad urbana, Samuel Romero, ha explicado que el caso de Logroño "no es único" se repite y es "la tónica general de muchas ciudades" porque "hay una confrontación directa con las políticas que buscan mejores ciudades en donde se pueda caminar".

Como ha querido dejar claro, esto es así porque "una ciudad que se mueve de forma saludable y que disfruta de sus espacios públicos no genera los mismos ingresos que una ciudad que se mueve en coche, que contamina y que enferma. Todo ello deriva en mayores consumo y, por tanto, choca de bruces con una alternativa más habitable y de disfrute".

"Logroño es un ejemplo más pero podemos hablar también de Valencia o Elche u otras ciudades que siguen retrocediendo en estas políticas".

"¿CÓMO NOS GUSTARÍA VIVIR DENTRO DE NUESTRA CIUDAD?"

Así las cosas, Romero hace una pregunta: ¿Cómo nos gustaría vivir dentro de nuestra ciudad?. Seguramente -responde- todos queremos lo mismo, nadie desearía bajar de su casa y enfrentarse al colapso del transporte".

Por todo ello apuesta por políticas directas porque "no podemos entregar las ciudades a los coches". Además y para aquellos que consideran que el vehículo eléctrico "puede ser la solución" el experto asegura que es "solo un parche porque no frena el reparto del espacio público".

"La movilidad debe estar pensada para las personas que las habitan y hay que llevar a cabo políticas valientes". Como ejemplo de que esto se puede conseguir, ha finalizado, "está Pontevedra que en solo seis meses transformó su ciudad con una política decidida en el marco del contexto social que se vivía y fue adelantada a su época".

"Decidió transformar por completo sus calles a pesar de la confrontación de comerciantes o vecinos de la zona... a día de hoy, es una ciudad más habitable. El cambio ha sido positivo, se hicieron políticas valientes y cerraron las calles al tráfico para abrírselas a los ciudadanos".

"BUENAS IDEAS Y POLÍTICOS VALIENTES"

Finalmente, y como ha recordado Henar Moreno, "aquí en Logroño también ha habido intentos por mejorar esta situación, sobre todo, en la anterior legislatura pero se necesitan no solo buenas ideas sino políticos valientes que vayan hasta el final. No vale poner pequeños parches".

"Es una cuestión de voluntad política. Debemos pensar qué modelo de ciudad queremos para exigir de nuestros gobernantes que se pongan a trabajar y hacer que las ciudades dejen de estar de la mano de grandes empresas y se destinen a garantizar la vida de las personas", ha concluido.