IU Podemos critica al PP de Nájera "el poco interés en buscar solución para la gestión de las piscinas climatizadas"

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU Podemos critica al Gobierno del PP de Nájera "el poco interés mostrado en buscar una solución para la gestión de las piscinas climatizadas y sus instalaciones anexas".

Como explican en una nota de prensa, el pasado 11 de agosto, en Pleno Extraordinario, la segunda y última prórroga del contrato de servicios de las piscinas climatizadas y sus instalaciones anexas no salió adelante.

"No salió adelante debido a que los informes de secretaría e intervención del Ayuntamiento de Nájera, que son los garantes de la legalidad y buen hacer de esta Administración Pública, eran desfavorables", indican desde IU Podemos.

Dichos informes, "que son el fiel reflejo de cómo está la situación respecto a este contrato de servicios, determinaban absolutamente desfavorable la propuesta de prórroga, invitando además, a que se iniciaran nuevos procedimientos para estudiar los costes, la financiación y comenzar con otra forma de gestión".

"La difícil situación que arrastra nuestra ciudad con la gestión de las instalaciones no es reciente (el modelo de gestión fue implementado por el Partido Popular), así como también son conocidos los problemas con la actual empresa adjudicataria y los varios millones de euros que se llevan empleando en su gestión", prosiguen.

Ante ello, "la postura de nuestro Grupo Municipal, teniendo en cuenta la problemática heredada con esta gestión, siempre ha sido el estudio y municipalización del servicio. Defendemos, desde hace muchos años, y así consta en nuestros programas electorales, que la municipalización es la única opción sostenible que puede garantizar un servicio de calidad para nuestras vecinas y vecinos. Por eso la proponemos, porque queremos que las instalaciones continúen abiertas y puedan ser disfrutadas".

A día de hoy, el Partido Popular de Nájera, "aparte de afirmar que no va a cerrar las instalaciones (algo que lamentablemente ocurrirá el 28 de octubre), ha sido incapaz de plantear a los miembros de la Corporación cuál es la solución que proponen. Llevamos meses esperando a que Jorge Salaverri nos indique cuáles son sus planes, que se desconocen a pesar de haberle solicitado los datos, y después de habernos convocado a dos comisiones de Hacienda a las que acudió sin documentación".

Desde IU Podemos explican que "es importante que las ciudadanas y ciudadanos de Nájera sepan, que todavía no se ha facilitado por parte de Jorge Salaverri ningún tipo de informe de valoración económica ni de actividad para buscar una solución. Tampoco ninguna propuesta de pliego. Promete que no las va a cerrar, pero no tiene ni plan A, ni tampoco B".

"Es inadmisible, que el Partido Popular, que es el que gobierna, haya sido incapaz de ponerse a trabajar en la solución a este problema y sin embargo se encargue de culpar del cierre de las instalaciones al resto de los grupos por votar en contra de una prórroga, con informes oficiales desfavorables".

Por todo ello, "instamos al Equipo de Gobierno del Partido Popular, a que cumpla con sus obligaciones, haga su trabajo, y que de una vez por todas ponga encima de la mesa la voluntad necesaria para buscar una solución urgentemente. Empezando por emplear el tiempo en llegar a acuerdos con el resto de formaciones, que sean beneficiosos para nuestra ciudad y sin escaquearse de sus responsabilidades".