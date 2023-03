IU quiere dar el impulso "definitivo" a s. sociales con un Plan Estratégico y la creación de un Instituto riojano

Llevará al pleno del próximo 31 de marzo una PNL para "dar la vuelta al sistema" y garantizar su gestión pública



LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de IU La Rioja, Henar Moreno, ha considerado "importante" dar "una vuelta a todo el sistema de servicios sociales de la comunidad" y, por ello, en el próximo Pleno del 31 de marzo llevarán una PNL para dar el "impulso definitivo" y aprobar el Plan Estratégico de Actuaciones, crear un Instituto Riojano de Servicios Sociales y garantizar la gestión pública de los mismos.

Para Moreno es "necesario" la asunción del personal de servicios sociales en mancomunidades, agrupaciones y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes así como modificar la Ley de Servicios Sociales y la homogeneización de los criterios de territorialidad. También solicita la coordinación sociosanitaria entre Consejerías y Servicios y establecer mecanismos de control de informes sociales para que sea "vinculante, confidencial y afecte a todo el territorio".

Además plantearán modificar los criterios de la Renta de la Ciudadanía para "que sea compatible con el Ingreso Mínimo Vital y que no se extinga por siete días trabajados en un mes".

En este punto, Henar Moreno ha querido explicar que "vemos cómo hay problemas para contratar en trabajos temporales, como por ejemplo en agricultura, porque personas que han accedido al IMS o a la Renta de Ciudadanía no puedan aceptar realmente otro trabajo de escasos días porque les dejan sin ayudas durante un tiempo". Así, explica, "es necesario hacerlas compatibles en unas cuantías determinadas y que haya suspensión y reanudación rápida para que no sea disuasorio de la búsqueda de empleo".

También solicitará la sustitución del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) por el Salario Mínimo Interprofesional.

Finalmente también solicita la creación de esa empresa pública riojana que gestione el servicio de ayuda a domicilio "siempre respetando la autonomía municipal". En este punto, ha reflexionado, "resulta chocante que dejemos en manos de trabajadoras que cuentan con situaciones precarias a las personas que más queremos".

"Hay que garantizar unas prestaciones dignas y que lleguen a todos los rincones de La Rioja para que las personas mayores y las personas con discapacidad no se vean obligadas a abandonar su domicilio si no quieren".

COALICIÓN CON PODEMOS

En otro orden de asuntos, y a preguntas de los medios de comunicación sobre la posible coalición de IU con Podemos de cara a las próximas elecciones del mes de mayo, la diputada autonómica, Henar Moreno, ha reiterado que desde IU "el acuerdo se da por hecho" pero "seguimos pendiente de la firma estatal -en referencia a Podemos-".

"Si no ocurre -ha matizado- es evidente que habrá candidaturas de IU en la comunidad autónoma y en el Ayuntamiento de Logroño", ha destacado.

De nuevo, ha insistido, "a nosotros no nos gusta dar plazos pero el 13 de abril es la fecha límite para registrar las coaliciones ante la junta electoral".

"Me parece curioso -en palabras de Moreno- que en los únicos dos sitios donde todavía no está firmado el acuerdo es en dos sitios que cuenta con dos mujeres con fuerza liderando IU como en Valencia y aquí, parece que donde se hacen bien las cosas parece que al ámbito estatal no les parece buena noticia y quieren reclamar su espacio".