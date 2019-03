IU La Rioja ratifica el acuerdo con Podemos y Equo con un 83 por ciento de apoyo

Publicado 02/03/2019 14:07:33 CET

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida La Rioja ha ratificado el preacuerdo alcanzado el pasado miércoles con Podemos La Rioja y Equo para concurrir en coalición electoral a las próximas elecciones autonómicas y municipales de Logroño con un 83 por ciento de apoyo, tras la asamblea regional que el partido ha celebrado este sábado en su sede de Logroño.

En el acto se ha elegido también, por unanimidad, a los candidatos de IU La Rioja al Congreso, Idoia Eguileor, (que ocupará el número 3 en la confluencia) y al Senado, Diego Mendiola, (que directamente entraría en el número 1).

Además, en el caso del Parlamento de La Rioja, la propuesta presentada por la dirección -compuesta por Henar Moreno y Rubén Esteban- ha tenido un apoyo del 71 por ciento frente a una candidatura alternativa que ha cosechado el 18 por ciento.

En este sentido, desde IU han matizado que, tras la confluencia, su candidata ocupará el número 2 en el Parlamento Autonómico y en el caso del Ayuntamiento de Logroño, IU se integraría a partir del tercer concejal "con el compromiso de que si no llegan hasta ese número, será concejal en los últimos dos años de mandato".

Tras elegir los candidatos de IU La Rioja, Diego Mendiola ha asegurado que ahora llega el momento "de trabajar". Para ello, desde IU "tenemos un programa muy extenso que se va a sustentar en cuatro puntos básicos: la democracia y la defensa de lo público porque "ambas van unidas", los derechos sociales y la defensa de servicios públicos, el desarrollo económico y el empleo y el apoyo al medio rural".

Por su parte, Henar Moreno ha asegurado que, tras el preacuerdo de confluencia, "ahora llega el momento de conocernos y empezar a trabajar juntos para construir una alternativa desde el optimismo y a pesar de las diferencias que ha podido haber a lo largo de este proceso".

"Ahora hay que destensar las situaciones frente a un momento político y una derecha cada vez más organizada que se pelea por ser la derecha más rancia. Ha llegado el momento de que la izquierda se reorganice y pelear por nuestras señas de identidad, por la igualdad entre hombres y mujeres, por el feminismo y por los derechos básicos de los trabajadores".

Éstas son "nuestras líneas programáticas y, en ese sentido, tenemos que, a pesar de las tensiones, ponernos de acuerdo y empezar a trabajar para apostar por una comunidad autónoma de progreso frente a los casi ya 30 años de derecha más rancia".

"Este será el primer paso, trabajar entre todos y juntar esos programas con Podemos y Equo con quienes las diferencias políticas que nos separan son pocas".

Además, Henar Moreno ha asegurado que se enfrenta a este nuevo reto "ilusionante" de volver a primera línea de la política porque "hay compañeros de mi organización que me han pedido que asumiera esta tarea y yo, aunque siempre he estado vinculada y nunca he abandonado la militancia en IU, he dicho que sí, aunque también he tenido mis dudas pero siempre he estado donde la organización ha querido que esté".