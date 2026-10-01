LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU Santo Domingo exige "certidumbre" sobre el proyecto de gestión de la Escuela Infantil. Han señalado que en el pleno del martes pasado, el ayuntamiento abordó la gestión de servicios importantes para el municipio como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la Limpieza Viaria.

No obstante, "echamos en falta en el debate público otro servicio esencial para el municipio, como es la Escuela Infantil Virgen de la Plaza". De momento, "lo único que sabemos es que se pretende hacer una reforma del edificio del Colegio Hermosilla de Plaza España, deprisa y corriendo, en mitad del curso, con el objetivo de trasladar la actividad mientras se lleva a cabo la prometida, esperada y nunca realizada ampliación, que el PP mantiene aparcada desde 2019".

"No hay ninguna información sobre el proyecto a futuro y alertamos del riesgo de que ese traslado que inicialmente parece provisional sea para una buena temporada, teniendo como efecto inmediato la ruptura de la unidad del espacio educativo Infantil- Primaria-Secundaria recientemente conseguido en el municipio", ha indicado la formación.

Ante ello, han indicado que "mucho nos tememos que sea una lavadita de cara, una venta de humo al final de la legislatura. Una nueva promesa que solo sea una remodelación de lo existente, sin ser una ampliación y una mejora real del centro, sin proyecto a corto, medio y largo plazo del tipo de servicio público se quiere prestar".

Desde Izquierda Unida "llevamos muchos años diciendo que lo necesario a medio y largo plazo tiene que ser la integración de la Escuela Infantil de 0-3 años en la red pública autonómica para garantizar el derecho a una educación de calidad, desterrando para siempre la idea de que la educación 0-3 años es un mero servicio asistencial".

No obstante, "lo urgente es dar certidumbre a las personas usuarias, a la plantilla de trabajadoras y al conjunto de los vecinos de Santo Domingo de la Calzada. Pues el contrato con el que se privatizó el servicio termina al año que viene en verano".

Por ello, "exigimos información sobre el futuro, las condiciones y las mejoras en la gestión de la Escuela Infantil. Reclamamos una plantilla suficiente, que preste un servicio público de calidad, garantizando el derecho a la educación 0-3 años, con unas condiciones laborales justas, estables y salarios dignos (superando el SMI), sabiendo que para todo ello es necesario ponerse a trabajar ya mismo y no dejar empantanado este servicio hasta agotar todos los plazos".