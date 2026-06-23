IU señala que la Ley de Vivienda "no se está aplicando" en Logroño e inicia una campaña de propuestas

El diputado de IU, Carlos Ollero - IU

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha señalado hoy que la Ley de Vivienda "no se está aplicando" en Logroño en el marco de una campaña con la que esta formación buzoneará propuestas con lemas como 'Logroño para quien lo habita' o 'STOP especulación'.

En rueda de prensa, Ollero ha asegurado que, desde Izquierda Unida, tienen "muy claro" que la vivienda es el "principal" problema que, ahora mismo, afecta al conjunto de la sociedad y desde esta formación, también, tieneN una batería de propuestas.

Para el ámbito local de Logroño, que es el que atañe a la campaña, la formación propone la paralización de los desahucios sin alternativa habitacionAL y recargo máximo en el IBI a pisos vacíos en manos de grandes propietarios y fondos de inversión.

También, la creación inmediata de un parque de alquiler público de al menos 6.000 viviendas que quedarán descalificadas a perpetuidad; así como la adjudicación con criterios objetivos y verificables, de forma que no sea ni a dedo ni por sorteo.

Declarar, en base a la Ley de Vivienda nacional Logroño zona de mercado tensionado, lo que congelaría los precios de alquiler; moratoria a nuevas licencias de vivienda turística; y un plan municipal de rehabilitación urgente para los barrios más degradados.

"Logroño, hay que denunciarlo, es una de las ciudades en las que más están subiendo los precios del alquiler. En el último año han subido un catorce por ciento, con subidas por encima de las que se están operando en ciudades grandes, como Madrid, Barcelona o Bilbao", HA clamado.

En el ámbito autonómico, ha relatado Ollero, Izquierda Unida ha presentado en el Parlamento 104 iniciativas "para reforzar la vivienda como un derecho", tanto en forma de pregunta, como de interpelación, moción o proposición no de ley.

La última de estas iniciativas, ha añadido, "estaba especialmente centrada en la necesidad de aprovechar el cien por cien de los fondos económicos que va a destinar el nuevo plan de vivienda estatal en La Rioja", de 119 millones, "para primero aumentar el parque público de alquiler en nuestra comunidad autónoma".