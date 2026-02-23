IU solicita la suspensión de una microcredencial de la UR al contar con un formador "que promueve discursos de odio"

El diputado regional de IU La Rioja, Carlos Ollero. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida La Rioja ha censurado públicamente la celebración de la microcrendencial 'Experto en Grappling Policial / Militar para formadores' por parte de la UR que cuenta entre sus formadores con Octavio de Paula, miembro de la ertzaina, "con antecedentes dudosos" y que promueve "discursos de odio, contrarios a los derechos humanos y absolutamente discriminatorios en el seno de nuestra sociedad".

Como ha explicado el diputado regional, Carlos Ollero, este ponente estará presente en la microcredencial de la UR -una certificación académica oficial de corta duración que acredita competencias y habilidades específicas- que ya está en marcha y que desde IU consideran "inaceptable".

Ante ello solicitan explicaciones al rectorado de la UR, especialmente al vicerrectorado, y según éstas "se planteará si se exigen dimisiones", ha indicado Ollero.

"UN CURSO EXPRESAMENTE DESAUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE INTERIOR"

En su intervención ante los medios de comunicación, Ollero ha explicado que De Paula, el primer agente de la ertzaintza en cambiar de sexo, ya desarrolló estos cursos en el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y supuso la dimisión de varios responsables del sindicato a la vez que se denunció "la deriva ultraderechista del SUP en relación a la organización de este curso".

Además, ha proseguido, la celebración de este curso por el SUP fue "formalmente y expresamente desautorizado por el Ministerio del Interior".

Ante ello, expresa Ollero, "no entendemos en absoluto cómo la UR, con recursos y dinero público pueden contratar a este tipo de formadores y celebrar este curso". Una persona, explica, "con evidentes vínculos nazis y ultraderechistas y famoso por solicitar un cambio de género calificado por sus propias compañeras de su comisaría en Irún como un fraude de ley".

En un momento en el que "el auge de la ultraderecha es evidente en todos los niveles, con discursos contra los derechos humanos y odio constantes" en La Rioja también "se están dejando ver" porque "han aparecido pintadas de 'Cruces de David' en muchos establecimientos con carteles de apoyo a Palestina, o en lugares con banderas e incluso en nuestras sedes".

"NO PODEMOS CEDER NI UN ÁPICE"

Entienden desde IU que "las administraciones públicas y educativas deberían prestar especial cuidado y no alentar este tipo de discursos de odio contra los derechos humanos. No podemos ceder ni un ápice ante estos discursos de la ultraderecha".

Además, y con respecto a las microcredenciales que oferta la UR, Ollero también ha querido destacar que "están siendo polémicos en su conjunto por posibles sobresueldos relacionados con el equipo rectoral de la UR".

Con todo ello, destaca, "desde IU somos contundentes y creemos que la UR debería replantearse la realización de este curso y suspenderlo ante las evidentes dudas que suscita con respecto a sus formadores y contenidos que se pueden llevar a cabo".

También exigen explicaciones de los organismos rectores. "La UR tiene que revisar el sistema de estos cursos porque este curso, en lo que respecta a este instructor, no es compatible con los principios de la Universidad pública ni de La Rioja".

"No es compatible con los principios de la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos". Por ello también insta al Gobierno de La Rioja a que vele por el cumplimiento de estos principios por eso plantearán varias preguntas parlamentarias al respecto.

"UNIÓN DE LAS IZQUIERDAS"

En otro orden de asuntos, Carlos Ollero ha calificado de "éxito" la presentación el pasado sábado de la reedición de la alianza electoral de Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar reivindicándose como el proyecto "ganador" frente a la resignación y la "casa común" de la izquierda.

"Hubo mucha participación activa y nosotros desde IU La Rioja tenemos claro que hay que apostar por la unidad de las fuerzas políticas de la izquierda transformadora siempre en base a programas específicos y con las verdaderas prioridades de la sociedad, de la juventud y de la clase trabajadora".

En este sentido, finaliza, "hay que programar el acceso a la vivienda, el empleo digno y reivindicar los servicios públicos. IU hará todo lo posible por aunar a las distintas opciones de la izquierda y así también se hará en La Rioja".