IU valora que las ccaa puedan "profundizar más" con la nueva Ley de Vivienda y pide a La Rioja fijar zonas tensionadas

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha asegurado que el Gobierno de La Rioja "ya no tiene excusas" y debe ponerse a establecer, mediante un estudio, "las zonas tensionadas de la comunidad, fijar precios máximos y penalizar las viviendas vacías" tras la aprobación ayer en el Consejo de Ministros de la Nueva Ley de Vivienda.

Además, desde IU consideran que el precio del alquiler de una vivienda "debe ir vinculado al salario medio de la zona a analizar y nunca más superior a un 20 por ciento de ese sueldo".

Como ha destacado previamente, desde IU ponen en valor lo que implica esta nueva Ley "que da el marco jurídico para que las ccaa tomen medidas para que el derecho a la vivienda sea realmente un derecho existente. Hasta ahora era un artículo que hemos oído pero en la práctica no se cumplía".

Por ello, ha explicado Moreno "queremos requerir a La Rioja que se ponga al cumplimiento del acuerdo programático que tenía como punto principal hacer una política en materia de vivienda que construya para que realmente sea un derecho efectivo".

Ahora y con esta Ley el Gobierno de La Rioja "tendrá la posibilidad de establecer zonas tensionadas para marcar un precio máximo del alquiler". En el caso de Logroño, por ejemplo, "la realidad es que nos estamos encontrando que, cuando un joven quiere acceder a una vivienda no encuentra alquileres por debajo de los 600 euros y, si tenemos en cuenta que el Salario Mínimo Internacional es de 950 euros a jornada completa, prácticamente un 70 por ciento de ese salario se debería destinar al pago del alquiler si el joven trabajase esas 40 horas".

Por eso "es evidente que se tienen que tomar las medidas para declarar Logroño y otros núcleos como zonas tensionadas para fijar un precio máximo de vivienda en alquiler que permita acceder a la vivienda en condiciones de igualdad".

PARQUE DE VIVIENDAS

Aunque desde IU se muestran "optimistas" con el parque municipal de vivienda "ya que hemos pasado de una bolsa autonómica de cero viviendas a 133, que se convertirán en 178, nos preocupa que la realidad es que muchas de ellas no están puestas a posición de los arrendamientos porque no se han hecho las obras necesarias e incluso algunas no reúnen las condiciones de salubridad que debieran tener". Esta debería ser "la prioridad" de la Dirección General de Vivienda, ha reflexionado Moreno.

Además "hay que establecer un proyecto fundamental para intervenir en el mercado para garantizar que tenemos suficiente bolsa de vivienda en alquiler a precios asequibles", ha dicho.

Como ha reconocido la diputada autonómica, "esta Ley es un buen paso pero todavía hay cuestiones sin regular que eran fundamentales como la limitación de los desahucios en nuestra comunidad y en nuestro país" aunque "es importante el marco normativo que da para que las ccaa puedan profundizar más" y, por tanto, el Gobierno de La Rioja "ya no tiene excusas".

También debe aplicar esta Ley cuestiones como que "el 30 por ciento de la promoción de vivienda tiene que se pública, penalizar establecimiento de viviendas vacías y prohibir que las bolsas de vivienda pública sean vendidas a los fondos buitres".

INFORME DESFAVORABLE DEL CGPJ

Por su parte, y ante el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde IU consideran que "parece más una batalla política entre jueces más o menos progresistas. Algo a lo que ya estamos acostumbrados pero se debería retomar el debate de la democracia y la separación de poderes".

En este punto, ha dicho Henar Moreno, "desde luego deberían saber que las decisiones políticas corresponden a otros. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y si desde el poder judicial siguen jugando un papel que no les corresponde nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, las respetaremos pero recurriremos todas las decisiones que consideremos una intromisión política en el ámbito de otros poderes".

UNA LEY "MEJORABLE Y AMPLIABLE"

Por su parte, el coordinador territorial de IU La Rioja, Diego Mendiola, ha reconocido que apoyan la Ley "porque tiene avances positivos pero debería haber sido más ambiciosa" y, por tanto, "es una Ley mejorable, ampliable y esperamos contar con el apoyo suficiente para modificarla en beneficio de la inmensa mayoría".

Entre los aspectos positivos, ha indicado, la ley incide en la regulación de alquileres "que es un elemento fundamental para evitar la especulación a grandes propietarios, elimina sus beneficios fiscales y a los pequeños propietarios se les da incentivos fiscales para bonificar el IRPF de nuevos contratos desde un 50 al 90 por ciento.

Además, como ha reconocido, el parque público de vivienda "era un planteamiento imprescindible" y en España "vamos muy retrasados" pero también hay otros asuntos como la suspensión de los desahucios que siguen sin solucionarse".