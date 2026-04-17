Las IV Jornadas de Cuidados Paliativos de La Rioja avanzan en un modelo de atención integral e innovador

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, inaugura las IV Jornadas de Cuidados Paliativos de La Rioja que reúne a más de 200 profesionales sanitarios de unidades de Cuidados Paliativos de toda España - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Pedro y el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) han acogido hoy, viernes 17 de abril, las IV Jornadas de Cuidados Paliativos. La cuarta edición de este foro, organizado por la unidad de Cuidados Paliativos de Fundación Rioja Salud, se ha consolidado como un referente nacional en formación y colaboración clínica.

Concretamente, el encuentro celebrado hoy ha reunido a más de 200 profesionales sanitarios que atienden diariamente a pacientes con necesidades paliativas. Las jornadas han sido inauguradas por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; y han contado con la participación del director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva; el director Asistencial de Atención Hospitalaria, Francisco José Julián Villaverde; la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Hospitalaria, Teresa Súfrate; y la responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos, Mónica Ochagavía.

Durante la inauguración, la titular de Salud ha destacado que "las jornadas de Cuidados Paliativos de La Rioja se han afianzado como un foro de referencia para la reflexión, el análisis y la colaboración entre profesionales de distintos sistemas públicos de salud con el único objetivo de seguir mejorando en la atención a las personas con enfermedades avanzadas y sus familias".

Del mismo modo, la titular de Salud ha explicado que "las jornadas comparten plenamente los principios recogidos en la Ley de Garantías y Derechos de las Personas con Necesidades Paliativas de La Rioja, una norma pionera en España, que consolida un modelo sanitario basado en la humanización, el respeto a los valores del paciente y el trabajo multidisciplinar de los equipos sanitarios.

Esta ley garantiza además un modelo de cuidados paliativos centrado en la persona, con una atención integral, continuada y de calidad en todas las fases de la enfermedad". Además, María Martín ha subrayado que la unidad de Cuidados Paliativos "es un referente nacional gracias al esfuerzo, vocación y profesionalidad que demuestra cada día la plantilla, como así lo reconocen los pacientes, y también al esfuerzo del Gobierno de La Rioja, que cree en la medicina paliativa y en la importancia de la medicina paliativa de la misma forma que la medicina preventiva y la medicina curativa".

Finalmente, Martín ha expresado su gratitud a los asistentes "por su compromiso con la mejora permanente de la atención a las personas que se encuentran en una fase avanzada de su enfermedad y que precisan necesidades paliativas".

En esta línea, la consejera ha destacado "la implicación de los profesionales con la formación en ámbitos tan relevantes como autocuidado o la inteligencia artificial, herramientas clave para consolidar un modelo de atención integral, personalizado e innovador".

Por su parte, Mónica Ochagavía, responsable de la unidad de Cuidados Paliativos, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales y la importancia de la formación continua, destacando que "este encuentro permite trasladar a la práctica clínica los conocimientos adquiridos y reforzar una atención más humana, coordinada y adaptada a cada paciente".

Asimismo, Ochagavía ha señalado que "los cuidados paliativos se centran especialmente en la persona, no en la enfermedad. Lo más importante es realizar un abordaje integral, porque no solo hay que cuidar al paciente, también hay que cuidar a la familia y a los cuidadores".

"Atender bien a los pacientes y a las familias de una manera global es lo que va a hacer que los pacientes estén lo mejor posible", ha enfatizado.

AVANZANDO EN EL CUIDADO QUE ACOMPAÑA

Bajo el lema 'Avanzando en el cuidado que acompaña', la jornada también ha puesto el foco en la importancia de seguir consolidando un modelo asistencial que contemple no solo los aspectos clínicos, sino también los emocionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

El foro ha iniciado con la conferencia inaugural 'Dilemas en enfermedad avanzada: nutrición parenteral y sedación paliativa', en la que han intervenido el oncólogo Álvaro San Rubiales, perteneciente al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, y Carlos Centeno, jefe del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra.

El programa ha incluido asimismo diferentes talleres prácticos, enfocados en la arteterapia aplicada al autocuidado profesional o la sexualidad en cuidados paliativos. Asimismo, Mª Jesús Chinchetru, facultativo del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario San Pedro, ha liderado las sesiones sobre nutrición y ejercicio físico en pacientes oncológicos junto a fisioterapeutas de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Del mismo modo, el programa práctico ha abordado cuestiones clave como la planificación compartida de decisiones, el uso de la inteligencia artificial en cuidados paliativos o el bienestar de los propios profesionales, incidiendo en la importancia del autocuidado y la gestión emocional. Las jornadas han concluido con la ponencia 'En busca de la concentración perdida en tiempos de la IA', impartida por Fernando Tobías, quien ha ofrecido una reflexión final sobre el impacto de la tecnología y la importancia de preservar la atención en el contexto actual.