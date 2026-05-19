La IX Ruta Solidaria 'En Busca de la Sonrisa Perdida 2026' arranca con un vídeo de ánimo a Luis de la Fuente

La Plaza de España de Lardero ha acogido este lunes 18 de mayo la salida oficial de la IX edición de la Ruta Solidaria 'En Busca de la Sonrisa Perdida 2026' - JM ALEGRE

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Lardero ha acogido la salida oficial de la IX edición de la Ruta Solidaria 'En Busca de la Sonrisa Perdida 2026', organizada por KM Solidarity.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, y de la alcaldesa de Lardero, Isabel Barceló, quienes han realizado el corte simbólico de la cinta de salida de esta expedición solidaria.

También han participado representantes de Cáritas, Proyecto Hombre, Kaipacha Inti y alumnos del CEIP Eduardo González Gallarza de Lardero, que han acompañado a los participantes en un emotivo inicio de ruta marcado por el compromiso social y la solidaridad.

Durante el acto se ha grabado un mensaje institucional y ciudadano de apoyo a la Selección Española y al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, de cara al próximo Mundial. Este mensaje será entregado al técnico riojano coincidiendo con la salida de la segunda etapa desde Las Rozas (Madrid).

Tras su salida desde La Rioja, la ruta continuará por diferentes ciudades españolas como Las Rozas, Albacete, Castellón y Teruel, donde los participantes visitarán distintos centros y entidades dedicadas al apoyo de personas con discapacidad intelectual y a la inclusión social.

Entre ellas destacan la Fundación Trébol, en Las Rozas, centrada en la inserción sociolaboral y la atención a personas con discapacidad intelectual; ASPRONA Albacete, entidad referente en el apoyo integral, la autonomía personal y la inclusión de personas con discapacidad intelectual y sus familias; y el CPEE La Arboleda de Teruel, especializado en educación y atención adaptada para alumnado con necesidades educativas especiales.

Durante las visitas, los usuarios de los distintos centros recibirán una pulsera conmemorativa de la ruta solidaria, así como dulces donados por la empresa Miguelañez, en un gesto simbólico de cercanía y apoyo.

La Ruta Solidaria 'En Busca de la Sonrisa Perdida 2026' cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja, Neumáticos Continental y BMW Motorrad España, entidades que respaldan esta iniciativa solidaria y de inclusión social.