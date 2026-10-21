Izquierda Unida acusa a Gonzalo Capellán "de irse de campaña a Latinoamérica con el dinero de los riojanos y riojanas"

Archivo - El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, en el Parlamento - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida acusa al presidente riojano, Gonzalo Capellán, "de pagar con dinero de todos los riojanos y riojanas un viaje a Chile, Argentina y Uruguay" que "no es más que un acto de campaña electoral", a apenas un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Capellán se va de campaña a Latinoamérica y la pagamos entre todos los riojanos y riojanas. No es casualidad que el viaje caiga en plena precampaña ni que uno de sus platos fuertes sea reunirse con quienes votan desde el exterior", ha señalado la portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno.

Izquierda Unida exige al presidente riojano "que dé explicaciones sobre una gira que pagan todos los riojanos y riojanas, y por eso ha registrado preguntas en el Parlamento de La Rioja para conocer el coste total del viaje, sus fines y el número de personas que le acompañarán". "Los riojanos y riojanas tienen derecho a saber cuánto les cuesta esta gira electoral. Capellán tiene que rendir cuentas", ha subrayado Moreno.

La formación recuerda que el PP votó en contra de la ley de nietos en 2022 y que Feijóo acusa hoy al Gobierno de "fabricar votantes" con ella: "Es el mismo Feijóo que en 2006, pidió la nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes gallegos, y el mismo PP que en 2018 apoyó por unanimidad en el Senado tramitar una ley para dar la nacionalidad a descendientes de emigrantes".

"¿Los nietos de riojanos son embajadores de La Rioja cuando Capellán va a hacerse la foto y sospechosos de fraude cuando piden la reparación por lo que el franquismo les arrebató a sus familias?", ha cuestionado Moreno.

Frente a esa "hipocresía", IU ha defendido la ley de nietos "sin ambigüedades". Cuando el Tribunal Supremo cuestionó la instrucción que la desarrolla, la formación registró en el Congreso una enmienda para elevarla a rango de ley, una iniciativa que decayó con la disolución de las Cortes.

"Los nietos y nietas del exilio son tan españoles como cualquiera y su voto debería valer lo mismo. Capellán deberá explicarles por qué les considera españoles de segunda, por qué celebra que se les hurten sus derechos políticos", ha concluido la portavoz.