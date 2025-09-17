Izquierdo (UGT) dice que prohibir uso velo islámico en centros escolares "puede vulnerar el derecho a la educación"

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, ha afirmado que el debate sobre el velo islámico, que se ha producido los últimos días tras la prohibición de entrada a algunas alumnas del IES Sagasta con él puesto, es "totalmente artificial". No obstante, ha indicado que esta medida, como dice un informe de profesores de universidad, "puede vulnerar el derecho a la educación".

Izquierdo se ha referido a este asunto, preguntado por los periodistas, en el desayuno informativo que ha ofrecido para abordar asuntos de actualidad. "El debate que se ha producido en los últimos días sobre el uso del velo en los institutos es un debate totalmente artificial", ya que "no era una preocupación para nuestra sociedad", ha añadido, para indicar también que "a veces creo que se crean problemas de forma artificial, de lo que creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía no nos preocupan en absoluto".

A renglón seguido ha expuesto que, a su juicio, "estamos hablando de derechos fundamentales, que en algunas ocasiones se vulneran", y en este caso "estamos hablando de la libertad religiosa; creo que nadie pone en duda que todos tenemos derecho a profesar la religión que queramos".

"Nosotros siempre hemos dicho que la religión tiene que estar fuera de las aulas", ha recordado.

En este punto, ha indicado que "habría que respetar el derecho de todos y todas a manifestarse como quiera". Ha señalado, que ayer leía un informe de profesores de la universidad que decía que "prohibir el velo puede vulnerar el derecho a la educación", que es algo que "si me preocupa".

Añadia el informe, al que ha aludido Izquierdo, que "un reglamento no puede limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa sin respaldo legal superior".

"Este informe concluye, y yo lo suscribo de principio a fin, que las normas de convivencia deben promover la inclusión y el respeto a la diversidad y, por tanto, la prohibición del velo islámico contradice estos principios y fomenta la discriminación", ha concluido el secretario general.