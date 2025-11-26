Los jardines de La Rosaleda del Espolón logroñés, escogidos como inspiración para el XXVII Premio 'De Buena Fuente'

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto al gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes. - EUROPA PRESS

Los jardines de La Rosaleda del Espolón logroñés es el tema escogido como fuente de inspiración para participar en el XXVII Premio de Narración Breve 'De Buena Fuente', organizado por el Ayuntamiento de Logroño y Fundación Caja Rioja. El primer premio será de 3.000 euros y podrán participar todos aquellos mayores de edad residentes en Logroño o en La Rioja.

Así lo han presentado este miércoles la concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto al gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes. Fernández ha destacado que la Rosaleda del Espolón es "uno de los jardines más emblemáticos y queridos de nuestra ciudad".

La concejala ha destacado que, con esta nueva edición, "buscamos seguir promoviendo la creación literaria en Logroño. Nuestro objetivo es que esta convocatoria tenga una acogida tan positiva o incluso mejor que la del año pasado, que alcanzó una destacada participación con un total de 36 obras originales".

Fernández ha añadido que el tema escogido para esta edición, 'Los Jardines de La Rosaleda del Espolón', pretende "mostrar la esencia de uno de los jardines más emblemáticos y queridos del paseo más importante de la ciudad, que ha sido y es lugar de encuentro y de juego de varias generaciones".

Por su parte, Carlos Fuentes ha explicado que este certamen "da oportunidades a los autores locales y les ofrece un muy buen escaparate en el que dar a conocer su trabajo. Ese es el espíritu con el que nació y que pervive a día de hoy".

Fuentes ha repasado anteriores temáticas, "lugares que todos llevamos en el recuerdo como el Matadero, el Centro Caja Rioja La Merced, 'El sitio de Logroño', el puente de piedra, el Camino de Santiago o la Gran Vía, como fue el título del año pasado".

BASES DE LA XXVII EDICIÓN

Los aspectos más relevantes de las bases de este concurso literario al que podrán presentarse los escritores mayores de edad, naturales o residentes en Logroño o La Rioja que presenten una narración original e inédita, escrita en prosa lengua castellana, con extensión no superior a ocho folios, mecanografiados a doble espacio, por una sola cara y con unas treinta líneas de texto.

El argumento obligado de las narraciones será 'Los Jardines de La Rosaleda del Espolón', debiendo mostrar la esencia de lo que son y han sido estos jardines de la ciudad.

Las obras deberán presentarse por triplicado en el Servicio de Información 010 del Ayuntamiento, donde se les entregará el recibo acreditativo.

Los trabajos se presentarán necesariamente sin firmar, bajo un título y un lema, acompañados de plica en sobre cerrado en la que se hará constar el nombre, apellidos, domicilio y teléfono del autor.

El plazo de entrega de los trabajos se extiende hasta el 16 de enero de 2025.

El fallo del premio se realizará a lo largo del mes de enero en un acto público presidido por el alcalde y acompañado por el presidente de Fundación Caja Rioja.

El jurado estará integrado por representantes del Ayuntamiento de Logroño y de Fundación Caja Rioja, así como un experto en la materia. Los miembros del jurado seleccionarán las obras ganadoras atendiendo a criterios de creatividad, originalidad y calidad literaria.

Se otorgará un primer premio dotado con 3.000 euros y un segundo premio al que le corresponderá un lote de libros. Ambas narraciones se publicarán en el periódico municipal 'De Buena Fuente'.