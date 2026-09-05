Javier García formaliza su precandidatura a la Presidencia del Gobierno de La Rioja por el PSOE

El secretario general del PSOE riojano, Javier García - PSOE

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista en La Rioja, y portavoz del Grupo Parlamentario, Javier García, ha formalizado su precandidatura por este partido a la Presidencia del Gobierno en La Rioja para las elecciones autonómicas del 2027.

Ayer, viernes 4 de septiembre, los socialistas riojanos abrieron el proceso de presentación de precandidaturas para las primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales en el caso de Logroño y Calahorra.

El proceso finaliza el lunes, 7 de septiembre, a las 12:00 del mediodía y los precandidatos no necesitan avales, aunque sí los necesitarán si hay varias candidaturas y una posterior votación.

"Desde que asumí el liderazgo del PSOE en La Rioja", ha dicho García en la red social X, "tuve claro mi objetivo: ser útil a los riojanos y riojanas, con un estilo de hacer política diferente; poner todas mis capacidades y experiencia al servicio de mi tierra, y construir un proyecto colectivo para una comunidad que merece mucho más".

Así, ha anunciado: "Llega el momento de formalizar ese compromiso y dar un paso al frente para liderar un tiempo nuevo en La Rioja. Será un verdadero honor optar a ser presidente de la mejor comunidad autónoma de España. No me faltan ganas, ilusión, ideas y compromiso".

PROCESO DE PRIMARIAS

Si existen varias candidaturas que cumplan con los requisitos el proceso de recogida de avales será del 9 al 16 de septiembre, y tras el cotejo de los mismos, se celebrará la campaña de información de los candidatos y candidatas del 17 al 25 de septiembre.

Finalmente, la jornada de votación sería el 26 de septiembre, y si fuera necesaria una segunda ronda, está previsto el 3 de octubre.