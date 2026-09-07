Javier García proclamado candidato del PSOE de La Rioja a la presidencia del Gobierno regional

El secretario general del PSOE riojano, Javier García - PSOE
LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSOE, Javier García, ha sido proclamado candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de La Rioja para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027. Del mismo modo, Eloy Madorrán ha sido designado como candidato a la alcaldía de Logroño y Esteban Martínez a la de Calahorra.
La Comisión de Ética y Garantías del PSOE de La Rioja ha procedido a proclamar a los tres como candidatos después de que ningún otro compañero o compañera se haya presentado al proceso de primarias, proceso que se abrió el pasado viernes y que ha finalizado hoy a las 12 del mediodía. El PSOE de La Rioja trabaja ya en el proyecto autonómico y municipal para los comicios de mayo del año que viene.
Tal y como afirmaba hace unos días la Secretaria de Organización, Emilia Fernández, será un programa "que trascenderá al Partido Socialista, porque llevamos meses trabajando con la sociedad riojana y escuchando sus propuestas y anhelos para esta tierra". Estamos diseñando un proyecto "de progreso, justicia social, defensa de lo público e igualdad y derechos para cada rincón de esta comunidad".
Además, Eloy Madorrán y Esteban Martínez también han sido nombrados candidatos socialistas a las alcaldías de Logroño y Calahorra.