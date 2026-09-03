Javier García (PSOE) lamenta "no haber podido alcanzar ningún acuerdo de región entre el PP y los socialistas"

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al portavoz del GPS, Javier Garcia - EUROPA PRESS

LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha lamentado la "falta de voluntad" del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, para mantener "un verdadero diálogo" que cristalice en acuerdos de región. "Me llevo la frustración de que no hemos podido alcanzar ningún acuerdo de región entre el Partido Popular que él preside y el Partido Socialista que yo dirijo".

Así se ha pronunciado el líder de los socialistas riojanos tras participar en la reunión con el presidente riojano en el Parlamento regional. Aunque la ha valorado "de forma positiva" y ha destacado "el diálogo cordial y la conversación mantenida" sí que ha reconocido que, en estos tres años de legislatura, los encuentros han sido "escasos".

Entre los asuntos tratados, el líder de los socialistas ha señalado asuntos relacionados con la financiación autonómica, el Artículo 46 o las infraestructuras, "donde compartimos la necesidad de ser reivindicativos", a pesar de que Capellán "no ha querido actualizar el Pacto por las infraestructuras de 2018".

Como ha añadido ambos han compartido preocupaciones y retos de la propia comunidad y también sobre la política a nivel nacional. "Tanto él como yo -ha dicho- compartimos la preocupación por esa polarización política que existe en España" a la cual "no debemos contribuir".

INFRAESTRUCTURAS

Entre las cuestiones abordadas, Javier García ha explicado que las infraestructuras son "una de las preocupaciones de ambos partidos".

Así se ha hablado de la necesidad "de conseguir la 'OSP' para el aeropuerto de Agoncillo y la mejora de las frecuencias por ferrocarril.

Con respecto al compromiso del Gobierno de España de traer los TALGO S-107 a La Rioja, Javier García ha recordado que "ahora mismo están en homologación pero yo me comprometo a que si no llegan, reivindicarlo juntos porque por encima de mi partido y por encima del Gobierno de España está La Rioja y están las mejoras de las infraestructuras".

En su conversación también le ha solicitado una actualización del nuevo pacto por las infraestructuras aunque como ha reconocido el presidente no ha querido.

ARTÍCULO 46

En la reunión, el presidente riojano le ha indicado a García que dentro de las peticiones que le hará al Gobierno de España está explorar que, a través del Artículo 46 del Estatuto de Autonomía, "se puedan cofinanciar algunos emplazamientos educativos".

En este sentido, García ha señalado que el presidente quiere "que algunos de esos centros integrados de FP, por ejemplo, se puedan financiar por el Gobierno de España atendiendo a ese Artículo 46" pero, a juicio de García, "no sé hasta qué punto es bueno que La Rioja acepte que se financien materialmente infraestructuras y no pedir una financiación, singular o extraordinaria para compensar ese efecto frontera".

En cualquier caso, "no me he negado en rotundo a que pueda ser a través de financiar un emplazamiento, una infraestructura educativa pero sigo pensando que es mejor que se pueda acordar con el Gobierno de España que a través del Artículo 46 haya una financiación extraordinaria año tras año y que luego los riojanos decidamos dónde invertir ese dinero".

Con respecto al grado de Medicina, el portavoz del Grupo Socialista le ha recordado a Capellan que "ha sido una apuesta del Gobierno, que el Partido Socialista no ha visto con malos ojos" por eso le ha pedido que tenga planificado recursos propios para poder financiarla "porque pedir dinero no significa que nos lo den".

Finalmente, García le ha recordado a Gonzalo Capellán que le hubiera gustado "tener más encuentros, más diálogo, incluso acuerdos con el Partido Popular" pero el presidente "siempre ha despreciado la mano tendida del Partido Socialista".