Javier García y Teresa Ribera ensalzan la importancia de los fondos europeos para el desarrollo de La Rioja - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del PSOE de La Rioja, con el Secretario General Javier García al frente, ha mantenido una reunión de trabajo con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

En este encuentro se han abordado asuntos del máximo interés para La Rioja, como la trascendencia de las políticas europeas y de los fondos europeos, el futuro presupuesto de la Unión y el 'efecto frontera'. Javier García ha trasladado, además, a Ribera cuestiones como "la enorme importancia del sector primario para La Rioja".

El secretario general del PSOE también ha compartido con Teresa Ribera "que La Rioja es una comunidad profundamente europeísta y que comparte todos y cada uno de los valores fundacionales de la Unión". Además, han podido comprobar los "efectos extraordinariamente positivos que los fondos europeos han tenido en nuestra tierra, fondos impulsados por el presidente Pedro Sánchez en Bruselas y que han sido cruciales para mantener el crecimiento en los momentos más delicados de la pandemia y en los años posteriores". Y fondos "que el PP intentó boicotear".

Así, Javier García ha recordado que a La Rioja "se le han asignado ya 555 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, fondos que, además, se captaron en su inmensa mayoría en el mandato anterior, con un gobierno regional del Partido Socialista".

Todo esto afecta a "un amplio abanico de actuaciones, como las infraestructuras, la movilidad sostenible, la industrialización, el modelo energético, la cohesión territorial, la digitalización, el comercio, la cultura o el fortalecimiento del estado del bienestar".

El líder de los socialistas riojanos ha destacado, dentro de esos 555 millones asignados, actuaciones como "los 32,7 millones para la variante de Rincón de Soto, los 33,8 millones para la economía social y los cuidados o los más de 48 millones de euros para los planes de sostenibilidad turística".

Y si hablamos de regadíos, García ha recordado que a La Rioja han llegado "37,5 millones de euros que benefician a más de 13.600 hectáreas que verán mejorada su eficiencia y sostenibilidad". A todo esto "debemos añadir fondos para impulsar el entorno rural, la rehabilitación de edificios públicos o el fomento del autoconsumo".

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL Y 'EFECTO FRONTERA'

García y Ribera han abordado, además, las prioridades del próximo marco financiero plurianual de la Unión, que se extenderá de 2028 a 2034. García le ha trasladado a Ribera "que las regiones no pierdan protagonismo en este marco financiero, evitando la recentralización de los fondos europeos". Y es que hay corrientes en Bruselas "que proponen que los fondos europeos los gestionen directamente los Estados miembros, restando peso a las regiones".

El secretario general de los socialistas riojanos le ha expuesto a Ribera que "nosotros, desde el PSOE de La Rioja, defendemos el Principio de Subsidiariedad". Lo que queremos es que el nuevo Marco Financiero "mantenga la gestión regionalizada de los fondos de Cohesión y que estos no se vean recortados por las nuevas prioridades de Defensa o Seguridad europea". Y otra cuestión que se ha abordado en esta reunión es el 'efecto frontera' que La Rioja padece con respecto a País Vasco y Navarra, ya que Teresa Ribera tiene la cartera de Competencia en la Comisión.

García ha recordado que "este asunto tiene que abordarse desde las instituciones europeas". Aquí, "tendríamos que trabajar como comunidad autónoma para que Europa reconozca una realidad singular para La Rioja en términos similares a los que recoge nuestro Estatuto de Autonomía". El objetivo "debe ser que se autorice un régimen de excepciones en el ámbito del régimen de ayudas de Estado con el fin de poder impulsar nuestro desarrollo económico e industrial".

En definitiva, "lograr que la Comisión Europea autorice excepciones en las Ayudas de Estado para La Rioja". Comité de las regiones La delegación socialista, además, ha visitado el Comité de las regiones y ha mantenido una serie de sesiones de trabajo con diferentes personalidades.

Destaca la reunión con Jordi Harrison, secretario General del Grupo del Partido Socialista Europeo en el Comité Europeo de las Regiones, y con Carmen Donate, integrante del Comité Económico y Social Europeo. La agenda del PSOE de La Rioja continúa este martes en Bruselas con encuentros al más alto nivel con el gabinete del Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Christophe Hansen. También, Javier García mantendrá una reunión con Iratxe García, presidenta del grupo parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y con el eurodiputado riojano, César Luena.