Javier San Pedro o La Casilla Ecológica, entre los ganadores del 56 Concurso Agrícola de La Rioja

Foto de familia de los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja 2025 - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Agrícola de La Rioja ha celebrado este domingo, de 10 a 14 horas, su edición número 56 organizado por Fundación Caja Rioja, con el patrocinio de CaixaBank y la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, y la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Rural, el Ayuntamiento de Logroño y el CPAER.

El Paseo del Espolón ha acogido a un total de 16 agricultores procedentes de prácticamente toda la geografía de La Rioja con localidades representadas como Alfaro, Albelda de Iregua, Agoncillo, Arrúbal, Entrena, Nalda, Préjano, Santo Domingo de la Calzada, Rincón de Olivedo, Lardero, Logroño.

Se han podido ver productos como melocotones, manzanas, melones, ciruelas, peras, nectarinas, paraguayos, sandías, tomates, pimientos, chiles, cebollas, pochas, berenjenas, calabazas, pasas de ciruela claudia reina, remolacha, piparras, patatas, acelgas, lechugas, higos, uva, apio, albahaca, escarola, azafrán ecológico, almendras, hierbas y plantas aromáticas y culinarias, zanahoria, pochas, alubia blanca, alubia verde, guindillón, etc.

Además, este año también ha participado un stand de "#productoriojano", con motivo de la colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, así como Fungiturismo para promocionar el centro temático dedicado al champiñón en Pradejón.

Los premios de esta edición están formados por una cantidad económica y una escultura de cerámica realizada por la artista riojana Celia Martínez.

Los premios han sido los siguientes:

Mejor Conjunto de Fruta, dotado con 600 euros y trofeo, para Javier San Pedro Allo, de Lardero.

Mejor Conjunto de Hortaliza, dotado también con 600 euros y trofeo, para La Casilla Ecológica, de Alfaro.

Mejor Fruta, con premio de 300 euros y trofeo, para el melocotón de Aleyda Molina, de Lardero.

Mejor Hortaliza, igualmente con premio de 300 euros y trofeo, para la borraja de Víctor López, de Rincón de Olivedo.

Mejor Agricultura Ecológica, dotado con 300 euros y trofeo, ha recaído en La Huerta de Rizos, de Albelda de Iregua.

Mejor Agricultor/a Joven (menor de 40), con 300 euros y trofeo, ha sido Pablo Coloma (Pimi Pimiento), de El Cortijo, Logroño.

Mejor Proyecto Agrícola, dotado con 600 euros y trofeo, para Lurreko Aromáticas, de Préjano.

III CONCURSO DE CATA POPULAR POR CUADRILLAS.

También este domingo, entre las 11 y las 13 horas, se ha celebrado la II Cata por cuadrillas que organizan Fundación Caja Rioja, CaixaBank y la Cofradía del Vino.

El Concurso de Cata es una actividad de promoción más del Concurso de Vinos de La Rioja, puesto que los ganadores han sido los vinos sobre los que se desarrolla el evento.

El primer premio en este caso ha sido para el equipo 'Hedonistas return' formado por Sara Reboredo, Cristian Marrodán, Irene Tornos y Ernesto Tornos.