Javier Santaolalla, profesor del nuevo Máster en didáctica de la Física y la Química para ESO y Bachiller de UNIR

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El científico y divulgador, Javier Santaolalla, se incorpora al nuevo Máster Universitario en Didáctica de la Física y la Química en Educación Secundaria y Bachillerato de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) como profesor de la asignatura 'Enseñanza y Aprendizaje de la Física'.

Se trata de un título oficial, dirigido a profesores de ciencias tanto en activo como en formación, a fin de ayudarles a resolver los problemas que se encuentran diariamente en sus aulas de Física y Química: ideas previas erróneas, aprendizaje descontextualizado y sin utilidad, desmotivación y falta de interés.

Santaolalla es doctor en Física de partículas y divulgador científico, con más de 8,5 millones de seguidores en redes sociales. Realizó la beca de doctorado en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), donde colaboró en el descubrimiento del bosón de Higgs. Además, ha trabajado en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia; el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la Organización Europea para la Investigación Nuclear.

"Llevo enseñando física de manera no formal desde hace diez años y he podido aprender mucho de la forma en que comunico, en diferentes formatos y lugares del mundo. Creo que eso me ha aportado una visión muy particular e interesante sobre cómo se enseña y aprende física, y lo que voy a intentar trasmitir es precisamente eso, desde el punto de vista de la divulgación, qué se puede aprender para enseñar física de los formatos tan distintos del aula: cómo se puede enseñar usando la narrativa, las emociones... Una visión diferente de la enseñanza de la física", explica este científico.

"Para motivar a los alumnos e incluso lograr despertar vocaciones científicas es necesario un cambio en metodologías educativas que permitan trasformar la forma en que se transmite y enseña la ciencia" agrega Santaolalla, que cuenta además con más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

UNA FORMA INNOVADORA DE ENSEÑAR FÍSICA

El Máster Universitario en Didáctica de la Física y la Química en Educación Secundaria y Bachillerato de UNIR tiene como objetivo principal preparar a los docentes o futuros docentes para impartir clases de Física y Química a alumnos de entre 12 y 18 años, de una forma innovadora y práctica, ya sea en entornos educativos formales o no formales (museos, talleres de ciencia...).

El título aporta los conocimientos necesarios para lograr motivar al alumnado, contextualizando la enseñanza a partir de la historia y de su utilidad en nuestra vida cotidiana. Además, para que su alumnado sea parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente aprenderá a utilizar metodologías y estrategias didácticas innovadoras, así como las principales herramientas para la integración de las nuevas tecnologías en la didáctica de la Física y la Química en Secundaria.

Como indica Alicia Palacios, directora del Máster, "este posgrado proporciona las claves para escapar de esa enseñanza memorística, buscando un enfoque más visual, más contextualizado en nuestra vida cotidiana, relacionado con la historia del descubrimiento, y que muestre en todo momento la utilidad de la física".

Santaolalla abordará estas cuestiones de manera específica para cada temática de la física (cinemática, dinámica, energía, mecánica cuántica, etc.), aportando herramientas, ideas y ejemplos que el docente podrá implementar en sus aulas de manera directa.

LA IMPORTANCIA DE COMPRENDER A LOS ALUMNOS

"Creo que es importante que los docentes entiendan a los alumnos: su mundo, su realidad, sus motivaciones, su contexto y su forma de vivir y de pensar. Las redes sociales son el canal por el que lo transmiten, es su forma de comunicarse y de aprender. No podemos permanecer ajenos a algo que tiene un impacto tan grande en sus vidas. Animo a los docentes a que intenten introducirse en el mundo de los jóvenes a través de las redes sociales, aunque sea a un nivel bajo en cuanto a usuario, porque van a aprender mucho sobre ellos", razona el divulgador.

Santaolalla es además estudiante en UNIR. Cursa en Grado de Humanidades: "Es un complemento estupendo a mi formación como científico: me abre muchas formas de comunicar ciencia, fusionándola con otro tipo de conocimientos. Los científicos tenemos mucho que aprender de la Humanidades y las letras en general".

Además, para Santaolalla la enseñanza online "te una libertad e independencia intelectual que es de lo que más valoro en mi conocimiento y por lo tanto creo que es una de las skills o capacidades que en el mundo moderno son más necesarias: tener capacidad de aprender por uno mismo. Y eso la enseñanza online lo desarrolla, lo fomenta, te incita a desarrollar esa capacidad y por lo tanto creo que es un entorno muy propicio para avanzar dentro del mundo del conocimiento y el aprendizaje".