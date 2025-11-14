Jefa de Relaciones Institucionales del Reina Sofía lamenta que lo "difícil" que resulta el "mecenazgo privado" en España

La jefa de Relaciones Institucionales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Carlota Álvarez Basso, antes de participar en las Jornadas de Gestión Cultural - EUROPA PRESS

La jefa de Relaciones Institucionales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Carlota Álvarez Basso, ha lamentado que el "mecenazgo privado en España es difícil". "Realmente sí creo que las cajas tuvieron y cumplen una labor muy importante, sobre todo en los territorios, pero los privados en particular es muy difícil".

"No hay una tradición, ni hay una disposición, ni hay unas leyes que favorezcan el patrocinio cultural puro y duro", ha añadido. En este punto ha explicado que "cada vez más existe un tipo de mecenazgo que no es tanto de dar dinero puro y duro a un proyecto cultural sino hacer un proyecto a medias es decir una entidad privada quiere poner en marcha un proyecto y acude a una empresa de gestión cultural para que lo ponga en marcha"

De hecho, ha apuntado que "está fructificando más ese tipo de aventura conjunta entre una empresa que quiere hacer un proyecto cultural y una empresa de gestión pura y dura".

Álvarez Basso ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación, antes de participar en las Jornadas de Gestión Cultural, que se han desarrollado en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía de Logroño.

Preguntada por la Ley de Mecenazgo de cara a hacer más atractiva esta fórmula, ha señalado que "a mi juicio debería de favorecerse una mayor desgravación fiscal. "Yo creo que muchos ministros han intentado y ministras meterse en faena y no es fácil porque hay que negociar con muchos ministerios e incumbe a muchas administraciones públicas, pero sí que creo que deberíamos de incentivar ese apoyo, sin duda alguna".

Sobre la jornada, ha señalado que, en primer lugar, iba a explicar "los conceptos fundamentales de la gestión cultural en tanto en cuanto emprender en gestión cultural o emprender un proyecto artístico sin tener unas bases claras de cuáles son las industrias culturales; cuál es la teoría de los capitales; cuál es la cadena de producción de valor cultural".

Esto, de hecho, "muchas veces impide que esos proyectos lleguen a buen término, porque muchas de las creadores dan palos de ciego antes de realmente culminar su proyecto". Se trata, por tanto, "de bajar a tierra y de alguna forma comprimir o integrar aquellos conceptos que a lo largo de mi carrera de gestora cultural de 35 años me han ayudado a cimentar estrategias que culminaron en éxito".

Después, Álvarez ha señalado que iba a explicar "una parte bastante más práctica, escrita durante la pandemia, reflexionando sobre qué herramientas y qué guías había empleado para conseguir dinero para los proyectos culturales en los que había trabajado".

En este punto, ha explicado que iba abordar "no solamente en lo privado, que he puesto en marcha dos proyectos, el Festival de Cine por Mujeres de Madrid, entre un trabajo y otro, y la plataforma Rampa (Red Abierta de Mujeres Profesionales del Audiovisual), sino también cuando he sido directora de entidades públicas, como es el caso de Matadero Madrid, donde efectivamente el presupuesto se basaba en un emprendimiento público-privado, donde tuve que hacer mucho esfuerzo para conseguir fondos para las actividades públicas".

Por otra parte, preguntada por la seguridad en los Museos una vez que se produjo el robo en Louvre de París, hace unas semanas, Álvarez Basso ha señalado que "sin duda es una especie de ola, nos sacude a todos y nos ha hecho efectivamente analizar o replantearnos las cuestiones de seguridad".

En este sentido, ha explicado que en el Museo Reina Sofía "las obras que tenemos, afortunadamente, son de mayor tamaño y por lo tanto son más difíciles de movilizar y de mover", si bien lo del Louvre "ha afectado a todos y yo creo que se está poniendo en valor toda la cadena de seguridad de los museos en Europa y el trabajo en red también".