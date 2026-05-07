Jesús López (PP), al despedirse como concejal del Ayuntamiento de Logroño: "He disfrutado un montón"

Jesús López se despide de su etapa como concejal en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Jesús López, se ha despedido este jueves, al finalizar la sesión ordinaria del pleno municipal correspondiente al mes de mayo, asegurando que "he aprendido mucho y he disfrutado un montón".

No sin emoción, el hasta ahora edil encargado de Medio Ambiente ha asegurado que "no tenía previsto decir nada" al hacerse efectiva su renuncia, anunciada por sorpresa esta semana, alegando motivos personales.

"En primer lugar -ha dicho López- agradecer al alcalde la oportunidad que me dio en su día, que la he aprovechadoal máximo desde mi punto de vista como persona. Como profesional he disfrutado un montón. He aprendido mucho, no ya solo con mis compañeros de equipo de Gobierno, sino con mis compañeros de la Corporación".

Y ha aprovechado también para agradecer "a todo el equipo humano de funcionarios, desde los directores adjuntos, operarios, administrativos, porque todo lo que a mí me ha competido, si no hubiera sido por ellos, evidentemente no hubiera podido llegar", palabras tras las que el hasta ahora concejal se ha mostrado emocionado.

A continuación, han tomado la palabra los portavoces de los Grupos Municipales. Así, la concejala no adscrita Eva Loza ha reconocido que "te honran las razones por las que te vas, no se me ocurre razón más poderosa que el amor, me parece una decisión de una más que reconocible responsabilidad institucional, porque bien podrías haber intentado compaginar, de modo que gracias por estos años de servicio público".

Por parte del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas ha querido agradecer a López "tu trabajo y dedicación por Logroño esos tres años, has tenido una Concejalía que es de las más enriquecedoras y de las que dan huella al final en la ciudad, de las que se ven las cosas", además de por "tu disponibilidad, siempre has estado absolutamente dispuesto a informar". "Sinceramente lo personal voy a echarte de menos de menos", ha finalizado.

Para la portavoz de Podemos Amaia Castro, "aunque políticamente estamos en las antípodas, y la Concejalía que te correspondió no es cómoda, quiero agradecerte lo que a mí personalmente me compete, que es que has seguido adelante con todo lo que fue el área de bienestar animal", para hacer luego referencia a "ese espacio en común que tenemos, La Rondalosam donde de verdad de verdad voy a aprovechar de tu presencia y vamos a seguir vacilando durante muchos años".

María Jiménez, la portavoz de VOX, ha afirmado, que "ha sido un verdadero placer haber compartido de Corporación contigo, valoramos muchísimo tu compromiso con Logroño y sobre todo tu calidad humana". "Te vamos a estar de menos y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa", ha concluido.

El portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha apuntado, en primer lugar, en lo político que "has sido un concejal dedicado y preocupado en las áreas en las que te ha tocado que son difíciles, siempre has ofrecido información razones y argumentos y eso es de agradecer", para, luego, en lo personal, decirle "toda la fuerza, todo el ánimo y te vamos a echar de menos".

El compañero de Grupo de López, el portavoz 'popular' Miguel Sáinz, por su parte, ha recalcado "esa prudencia, esa capacidad de escucha, esa objetividad, ese equilibrio que a veces se mezclaba con nuestro ímpetu, hemos aprendido mucho de ese trabajo constante y callado, de la enorme sintonía y de la capacidad de hacer equipo", a lo que ha sumado "la cantidad de proyectos que dejas en marcha".

"Estamos convencidos que vas a seguir trabajando a nuestro lado aconsejándonos, guiándonos, a veces pausándonos, y todo eso nos va a seguir sumando. Creo que efectivamente lo primero muchas veces es la familia el amor y eso es también un ejemplo un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias", ha acabado.

PALABRAS DEL ALCALDE.

Y para cerrar la despedida, el alcalde Conrado Escobar ha querido primero referirse a los grupos políticos "que han tenido la amabilidad y la sensibilidad de destacar una figura que hoy se nos despide del Ayuntamiento, pero que vamos a seguir viendo en Logroño".

"Y quiero destacar -ha recalcado- esa generosidad, esa sensibilidad por su parte, porque encarna precisamente ese sentido de Logroño y lo que ha venido caracterizando la realidad de este Ayuntamiento. Que, en momentos tan complicados como podamos vivir fuera de esta casa, se agradece que seamos capaces de cambiar de registro y entender lo que puede ser realmente importante, que es lo personal, que es lo humano y reconocer en este caso la trayectoria y la persona".

Se ha dirigido, acto seguido, "al amigo Jesús, a quien tuve la oportunidad y el privilegio de fichar casi por sorpresa, fue un asalto lo que le perpetré, por decirlo así, de una manera coloquial, y creo que encarna lo que de bueno tiene un concejal".

En palabras de Escobar, "ser concejal es una de las tareas más gratificantes, a la vez que más exigentes de toda la política sin ninguna duda, yo creo que ser concejal es la esencia de la buena política, la que te acerca a lo realmente auténtico, que es la gente y la calle".

"Y Jesús López -ha aseverado- ha sido un buen exponente de esa buena política de calle y cercano. En estos tres años yo creo que ha sido un buen ejemplo de generosa dedicación en sus facetas concejal de distrito y en la gestión en materia medioambiental".

También ha destacado el primer edil "la manera en que ha entendido esta ciudad, como un proceso siempre inacabado, dejando su huella en esa aspiración colectiva que es tener una ciudad cada vez más verde, que es lo que nos une y es lo que él ha intentado, aportando ese componente humano que ha permitido sacar todo el partido a ese extraordinario talento que tenemos en esta casa" y "dialogando con todos los miembros de la oposición para sacar algo en positivo, en beneficio de todos".

"En lo más personal, de toda esa trayectoria de esos tres años yo me quedo como el valor más sobresaliente con esa calidad humana que ha permitido mantener dentro del grupo, dentro del equipo de Gobierno, en La Rondalosa, en el pasillo o en una comisión, ese buen clima que es importantísimo mantener en cualquier organización humana, pero por supuesto si cabe más en la política. Así que querido Jesús, nos vemos en Logroño y seguro que en La Rondalosa", ha finalizado Conrado Escobar.