JJSS anima al Ejecutivo riojano a que "condene pública y tajantemente" los mensajes de Magisterio de la UR

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas ha animado al Gobierno de La Rioja, encabezado por el presidente y profesor de dicha universidad, Gonzalo Capellán, "a que se una a esta convocatoria y condenen pública y tajantemente este acto machista y homófobo", tras el 'chat' de Magisterio de la UR en el que se han trasladado diferentes mensajes machistas y sexistas.

Como reconocen en una nota de prensa "asistimos atónitos a un espectáculo más propio del siglo pasado que al tiempo en el que vivimos: el grupo de WhatsApp de estudiantes de la UR que aspiran a ser maestros en el futuro".

Para Juventudes Socialistas, "este grupo de la vergüenza en el que se han vertido comentarios de índole machista y homófoba no es para nada representativo ni de los estudiantes que formamos o han formado parte de la Universidad de La Rioja, ni de la sociedad riojana".

Desde Juventudes Socialistas de La Rioja "condenamos tajantemente los comentarios vertidos en dicho grupo. Aunque desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja se haya querido restar importancia a la situación señalando que 'es cosa de cuatro frikis', el silencio cómplice del resto de integrantes del vergonzante grupo no es más que una muestra del machismo imperante en nuestra sociedad".

Acabar con esta lacra "es una responsabilidad de todas y todos y, en especial, de las generaciones más jóvenes, ya que somos el

presente y el futuro de la sociedad".

Además, prosiguen, "restar importancia a este tipo de hechos no hace más que aceptar que se repitan y normalicen expresiones que solo representan lo peor de nuestra sociedad: el machismo y la homofobia. Hoy hablamos de este suceso porque ha sido destapado públicamente, pero este tipo de comentarios y actos suceden día tras día en todos los ámbitos de la sociedad, no olvidemos el tan comentado beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso. ¡Se acabó!".

Por todo esto, las Juventudes Socialistas de La Rioja "hacemos un llamamiento para que los y las jóvenes riojanas se unan a la concentración convocada por la Universidad de La Rioja este lunes, día 11, a las 12,00 en el jardín del Edificio Vives. La universidad pública de La Rioja es uno de nuestros mayores orgullos como Comunidad y no podemos permitir que personas con mentalidad

prehistórica hundan su buen nombre".