Joaquín Espert recibe la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III a título póstumo

LOGROÑO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha entregado la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III a título póstumo a varios expresidentes autonómicos fallecidos, entre ellos, el riojano Joaquín Espert.

El Boletín Oficial de España publica hoy el Real Decreto 1215/2025, de 23 de diciembre, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a don Joaquín Espert Pérez-Caballero.

"Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a don Joaquín Espert Pérez Caballero", relata la disposición de Presidencia, "a propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 2025, vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III".

Joaquín Espert Pérez-Caballero (Logroño, 1938) fue presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja entre 1987 y 1990 y murió el 14 de junio de 2023 de forma repentina en su domicilio a los 84 años de edad.