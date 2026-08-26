Jorge del Río y Julia Baigorri maridan sus últimos libros este miércoles con café con hielo en #agostoclandestino

Presentación de los libros de Jorge del Río y Julia Baigorri en agstoclandestino - AGOSTDCLANDESTINO

LOGROÑO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jorge del Río y Julia Baigorri maridan este miércoles, a las 17,30 horas, en Santos Ochoa, sus últimos libros con café con hielo en #agostoclandestino. Presentarán sus trabajos 'Cuerpos desnudos' de Jorge del Río (La Consentida, 2026) y 'En la órbita de Orión' de Julia Baigorri (Endymion, 2026). El acto será presentado por el poeta Enrique Cabezón.

Café con Hielo y Poesía es un ciclo de encuentros poéticos que Santos Ochoa acoge durante el verano, dentro de Agosto Clandestino, el festival riojano dedicado a la poesía. Combina recitales, presentaciones de libros, charlas y otras actividades culturales.

'Cuerpos desnudos', de Jorge del Río Pérez, es un poemario que mira de frente la vulnerabilidad cotidiana: la enfermedad, el cansancio, la precariedad, la vejez, el deseo y la culpa, pero también la ternura y la risa como formas de resistencia. Organizado en tres movimientos -cuerpos rotos, cuerpos olvidados y cuerpos perdidos-, el libro recorre hospitales, bares, supermercados, oficinas y transporte público, donde lo íntimo y lo social se rozan sin pedir permiso.

Con un lenguaje directo y una sensibilidad urbana, convierte detalles aparentemente menores (marcas, canciones, rutinas) en señales de época, y devuelve dignidad a quienes suelen pasar desapercibidos. Incluye prólogo de Nadia Fabo Andrés.

'En la órbita de Orión', de Julia Baigorri Jalón, es un poemario publicado por Ediciones Endymion en 2026 que se sitúa en una trayectoria poética marcada por la memoria, la experiencia personal y una mirada especialmente vinculada a la pérdida y al paso del tiempo. La propia autora, nacida en Alberite y profesora de inglés durante muchos años, presenta una escritura estrechamente ligada a los recuerdos de la infancia, a los afectos familiares y a la necesidad de mantener vivos, mediante las palabras, a quienes ya no están.

En la presentación de la obra, Baigorri evoca precisamente esos vínculos y la presencia de su hija Adriana, fallecida recientemente, así como la relación con su hijo, sus nietos y el paisaje del Iregua, elementos que permiten acercarse al trasfondo emocional desde el que nace este libro. En la órbita de Orión cuenta con un prólogo de Luis Alberto de Cuenca.

Jorge del Río (Logroño, 1974) es profesor titular en la Universidad de Navarra, donde imparte clases de creatividad, publicidad y branding. También desarrolla su labor docente en la Universidad de Montevideo (Uruguay) y en ISEM Fashion Business School. Ha publicado poemas en la revista de poesía contemporánea Santa Rabia Poetry. Cuerpos desnudos (2025) es su primer poemario, una obra urbana que, entre destellos de ironía y llamaradas de tristeza, retrata vidas rotas, olvidadas y perdidas tan nuestras como las nuestras.

Julia Baigorri nació en Alberite (La Rioja), localidad a la que permanece estrechamente vinculada. Es poeta y profesora de inglés jubilada. Su trayectoria literaria incluye los poemarios Deshabitándonos, Pretérito imperfecto, Las lánguidas libélulas, El hálito de Bóreas y Erótico crepúsculo, a los que se suma ahora En la órbita de Orión. Tras su jubilación, ha continuado vinculada al aprendizaje y a la actividad cultural como alumna de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de La Rioja.

En su escritura tienen un peso especial los vínculos familiares, la memoria y el paisaje riojano, particularmente los espacios naturales de su tierra. También ha participado en distintas actividades y encuentros poéticos vinculados a Agosto Clandestino, festival en el que ha presentado parte de su obra.