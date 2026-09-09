Una jornada aborda la planificación de los autónomos para mejorar su jubilación con medidas que les permitan ahorrar más

Una jornada aborda la planificación financiera de los autónomos para mejorar su jubilación con medidas que les permitan ahorrar más - FER

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de un autónomo en España podría rondar los 950 euros frente a los 1.700 euros de un asalariado. Con el fin de ayudar al primer colectivo a gestionar su futuro, la FER y CaixaBank han desarrollado una jornada para ayudarles en su planificación financiera con un consejo importante: "Empezar a pensar antes en la jubilación y tomar medidas pronto para ahorrar más".

Así lo ha indicado el experto en Previsión Social de VidaCaixa en la Dirección Territorial Ebro, Óscar Rodríguez, quien ha ofrecido a los asistentes a la jornada prácticas para mejorar la liquidez, optimizar la fiscalidad y preparar la jubilación.

A su juicio, los autónomos "son el pilar fundamental del desarrollo económico" pero cuando llega la jubilación "muchos de ellos no la tienen resuelta". Podemos hablar de una diferencia de pensión con los asalariados de un 40 por ciento de media.

Por ello, el experto aboga "por explicar a los autónomos las posibilidades que tienen antes de llegar a la jubilación" y que sepan que cuentan con "unos complementos que les pueden ayudar en ese proceso".

En la jornada de hoy, por tanto, "les queremos explicar soluciones para compensar esa falta de cobertura, tanto a nivel de ahorro como a nivel de riesgo también" porque un autónomo "se pasa toda la vida asumiendo riesgos". Por tanto, y entre esas soluciones, el experto destaca los planes de pensiones "enfocados directamente a los autónomos".

Como principal consejo, Rodríguez considera que "los autónomos deben empezar cuanto antes a pensar en la jubilación". "En España tenemos la mala costumbre de empezar a pensar en esos temas a partir de los 50 pero hay que planearlo mucho antes y para ello lo mejor es saber en qué momento y cómo hacerlo".

Hay que "empezar antes para poder ahorrar más, para diversificar las posibilidades de ahorro y recuperar" porque se ha demostrado que cuanto antes se empiece a ahorrar, la curva siempre nos lleva a que la rentabilidad obtenida a lo largo del tiempo sea más alta y nos proteja de todos estos vaivenes".

PLANIFICACIÓN FINANCIERA DEL AUTÓNOMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

De todo ello se habla este miércoles en la FER gracias a la jornada presencial 'Planificación financiera del autónomo y pequeñas empresas'. Han asistido un centenar de autónomos y pequeñas empresas.

La jornada ofrece un enfoque eminentemente práctico para ayudar a autónomos y pequeñas empresas a gestionar mejor sus recursos, identificar oportunidades de ahorro fiscal dentro del marco legal, planificar inversiones y adoptar decisiones que favorezcan la estabilidad y el futuro de sus negocios.

Durante la jornada, se aborda la importancia de una adecuada planificación financiera para mejorar la gestión de la liquidez y anticiparse a posibles necesidades a corto, medio y largo plazo. También se analizan las alternativas de previsión social y protección destinadas a los trabajadores autónomos, con especial atención a la regulación de los planes de pensiones y los planes de empleo, sus ventajas fiscales y su utilidad para preparar la jubilación.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de la responsable de Internacional y de la secretaría de Asociaciones Agroalimentarias de la FER, Sheila Argáiz, y de la directora comercial de Retail de CaixaBank en La Rioja, Nati Asín.

A continuación, Iván Izco, gerente de IG Asesores, imparte la ponencia 'Gestionar las finanzas de mi negocio para planificar mi futuro', centrada en la gestión práctica de la liquidez y sus efectos sobre la actividad empresarial.

Por su parte, Óscar Rodríguez desarrolla la intervención 'Protege tu presente y construye tu futuro', en la que expone las necesidades de previsión y protección de los autónomos y las soluciones disponibles para una adecuada planificación.