La Jornada 'Sin cultura, no hay marca que emocione' cierra la celebración del Día de la Publicidad 2026

LOGROÑO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de La Rioja -proyecto del Ayuntamiento de Logroño de apoyo al comercio minorista- y la asociación A-Crear organizan este jueves, 26 de febrero, la Jornada 'Sin cultura, no hay marca que emocione', a las 19,30 horas en Espacio Lagares. Inscripción en https://sie.fer.es/jornadas.php

La Jornada 'Sin cultura, no hay marca que emocione', a cargo de Ainhoa Oyarbide Mendieta, directora de Marketing y Comunicación de Eroski, es una cita especialmente diseñada para que el comercio local y el tejido empresarial riojano fortalezcan su estrategia de comunicación y de marca en un mercado cada vez más competitivo.

Ainhoa Oyarbide Mendieta, directora de Marketing y Comunicación de Eroski, explicará cómo la compañía está elevando la comunicación al plano estratégico, situando a las personas como medio y fin de toda acción comunicativa.

Durante su intervención, abordará la relevancia de activar comunidades capaces de generar impacto real en reputación, alcance e interés, así como la importancia de la cultura corporativa como base para construir marcas sólidas y relevantes.

La directora de la Cátedra de Comercio, Cristina Olarte Pascual, destaca que esta jornada "ofrece herramientas reales y actuales para que el comercio local aprenda a comunicar mejor, gane visibilidad y construya marcas que emocionen y fidelicen. En un momento de cambios y alta competencia, la cultura de marca es una oportunidad para el pequeño comercio".

Asimismo, ha subrayado la relevancia de la colaboración entre la Universidad de La Rioja y A-Crear, "una alianza que permite acercar a la ciudadanía y al tejido empresarial conocimientos actuales y aplicables, esenciales para impulsar la competitividad, la innovación y la reactivación".

La jornada se dirige a profesionales del comercio, responsables de marketing y comunicación, emprendedoras y emprendedores, así como a la comunidad universitaria y a agentes de desarrollo local.

Con esta iniciativa, la Universidad de La Rioja reafirma su compromiso con la formación, la transferencia de conocimiento y el acompañamiento al tejido comercial y empresarial riojano, destacando la importancia de la cultura de marca y de la comunicación estratégica como motores de crecimiento sostenible.