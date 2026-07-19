La Jornada de Difusión Turística del Castillo de Nalda cumple su 11 edición con asistencia "multitudinaria"

La Jornada de Difusión Turística del Castillo de Nalda Señorío de Cameros ha cumplido su XI edición con una multitudinaria participación de público - AYUNTAMIENTO DE NALDA

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Nalda ha celebrado una nueva edición de su tradicional jornada de Difusión Turística de su Castillo. En este caso, multitud de asistentes, entre vecinos y visitantes, disfrutaron la pasada noche de cultura, gastronomía, fiesta y muy buen ambiente, amenizado por un concierto.

La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Nalda e Islallana, comenzó con una visita musealizada por las murallas de la Fortaleza en un recorrido por los años de historia de este enclave.

Los asistentes también pudieron conocer de primera mano las últimas actuaciones, como la renovación de la pasarela, la remodelación del calado municipal y se contó con una maqueta del Castillo realizada por Francisco Javier Cámara.

A continuación, tuvo lugar la celebración del festival del pincho con las Asociaciones locales para culminar con un apoteósico y multitudinario concierto a cargo del grupo Rockalean que tuvo como icónico y espectacular escenario las murallas del Castillo de Nalda Señorío de Cameros y del que disfrutaron todos los asistentes que llenaban los aledaños de la Fortaleza naldense.

El Ayuntamiento de Nalda e Islallana se ha mostrado "muy satisfecho por el gran éxito de público en la Jornada además de por el gran ambiente vivido una jornada más, de este importante evento para Nalda".

A la vez, ha querido "agradecer a las Asociaciones del pueblo y a todos los voluntarios su trabajo y colaboración en el desarrollo de la XI Jornada para que ésta haya sido un éxito y un ejemplo de lo que es el pueblo de Nalda: colaboración, buena gente y trabajo en equipo".

Para el Consistorio "la Jornada de Difusión Turística ya está más que consolidada con la celebración de su undécima edición, y se ha convertido en una fecha importante del calendario cultural y turístico riojano, atrayendo multitud de visitantes, por ello desde el Ayuntamiento se seguirá trabajando en potenciarla y en seguir apostando por el Turismo y la puesta en valor de nuestro patrimonio".

El Ayuntamiento ha informado de que "se sigue avanzando en los trabajos de consolidación en el Castillo para seguir potenciando este importante recurso patrimonial y turístico".