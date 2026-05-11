Una jornada formativa organizada por la ERAP visibiliza tres décadas de trabajo de la Oficina de La Rioja en Bruselas

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, inaugura la jornada formativa ‘30 años de la Acción Exterior del Gobierno de La Rioja: la Oficina de Bruselas’, en la que participan diferentes expertos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha destacado hoy, día 11, "la importancia estratégica de nuestra presencia en la UE a través de la Oficina de La Rioja en Bruselas para defender los intereses de la comunidad autónoma en ámbitos clave como una política de cohesión que respete el papel central de las regiones y cuente con recursos suficientes, la financiación adecuada de la Política Agraria Común (PAC) y el acceso a los fondos comunitarios".

Así lo ha afirmado Alfonso Domínguez tras la inauguración de la jornada formativa '30 años de la Acción Exterior del Gobierno de La Rioja: la Oficina de Bruselas', un curso que se celebra hasta mañana en Logroño, dentro del Plan de Formación 2026 de la Escuela Riojana de Administración Pública (ERAP), que visibiliza las tres décadas de trabajo de la Oficina de La Rioja en Bruselas, y analiza la consolidación del papel activo de las comunidades autónomas en la acción exterior del Estado y su participación en las decisiones de las instituciones comunitarias.

El consejero ha subrayado que la Oficina del Gobierno de La Rioja en Bruselas, inaugurada en 1996, "permite trasladar la posición de La Rioja en debates europeos decisivos, y anticiparnos a decisiones que afectan directamente a nuestro territorio". En este sentido, ha destacado "la importancia estratégica de nuestra presencia activa y constante en Bruselas", porque "se ha demostrado imprescindible para reforzar la presencia riojana en el Comité Europeo de las Regiones, hacer presente La Rioja en el diseño de las políticas europeas, y aprovechar todas las oportunidades que ofrece la UE y la participación en proyectos europeos".

Asimismo, el consejero ha valorado muy positivamente la labor de la Oficina como servicio de apoyo a las consejerías y a los actores regionales, su contribución a acercar Europa a La Rioja mediante iniciativas como 'Europa + Cerca' y su participación en la formación de empleados públicos y jóvenes riojanos. También ha recordado la aprobación en 2025 del Plan La Rioja en Europa, el primer instrumento del Gobierno regional para coordinar su actuación en materia europea, que otorga un papel fundamental a la Oficina de La Rioja en Bruselas.

La jornada formativa '30 años de la Acción Exterior del Gobierno de La Rioja: la Oficina de Bruselas' se desarrolla en el Centro Tecnológico de La Fombera y cuenta con la participación de diferentes expertos que están en la primera línea del trabajo diario en Bruselas. Entre ellos, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, quien ha señalado "el papel esencial de las regiones en Bruselas y la importancia de contar con oficinas como la de La Rioja para defender los intereses regionales y el acceso a fondos europeos".

Andrés ha recordado que "la pertenencia a la UE es un viaje de ida y vuelta: España y La Rioja se han beneficiado de las políticas europeas, pero también han aportado una visión social que ha influido en la política de cohesión, los fondos Next Generation y el concepto de ciudadanía europea". Y, "aunque quedan retos, como la llegada de la alta velocidad, desde La Rioja también se hace Europa", de ahí "la necesidad de participar activamente en las decisiones que se toman en Bruselas".