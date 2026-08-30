Archivo - Las Jornadas ABC de la Excelencia presentan su segunda edición dedicada al arte de comunicar el Rioja - ABC - Archivo

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Bodegas por la Calidad celebra la segunda edición de las Jornadas ABC de la Excelencia bajo el título "El arte de hacerse deseable", una jornada de alto nivel dedicada al marketing, la comercialización y la comunicación como herramientas estratégicas para el posicionamiento del Rioja.

El encuentro tendrá lugar el 10 de septiembre de 2026, a partir de las 9,30 horas, en la Bodega Institucional de La Grajera, en Logroño, un espacio de referencia del sector vitivinícola riojano.

Tras el éxito de la primera jornada -celebrada el 1 de julio en Bodegas Torre de Oña y centrada en el valor del origen y el viñedo-, la Asociación ABC da continuidad a su ciclo formativo con una sesión que aborda la otra dimensión estratégica del sector: cómo hacer llegar el valor del Rioja al mercado, a los prescriptores y al consumidor final.

La jornada contará con la participación de cuatro ponencias de primer nivel:

Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza, presentará los resultados de un estudio elaborado por la Asociación ABC sobre imagen, posicionamiento y percepción internacional del Rioja.

Luis Huete, profesor del IESE Business School y uno de los expertos en estrategia empresarial más reconocidos de España, analizará las estrategias de construcción de marca a largo plazo de las grandes denominaciones de origen europeas.

Mesa redonda: Canales de distribución orientados al valor, con la participación de Chefe Paniego, Paco Berciano (Alma Vinos Únicos) y la Asociación ABC.

Lacrima Terrae abordará las claves de la comunicación en el sector del vino para posicionarse con voz propia en un mercado cada vez más competitivo.

El programa, de aproximadamente cuatro horas y media de duración, está diseñado para favorecer el debate y el intercambio de impresiones entre los asistentes. Las plazas son limitadas.

Las Jornadas ABC de la Excelencia responden "a la convicción de que la competitividad del sector se construye desde las personas y su criterio. Porque el Rioja no solo tiene que ser excelente: también tiene que saber hacerse desear".