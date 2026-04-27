El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno, presentan el encuentro ‘¡Háblame, máquina! Oralidad e IA en español’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas jornadas abordan hasta el miércoles en La Rioja la oralidad e inteligencia artificial en español, bajo el título '¡Háblame, máquina!', que han presentado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno.

Las mismas se van a desarrollar en Riojaforum y en 'Cilengua' en San Millán de la Cogolla, organizadas por el Observatorio Global del Español, con la colaboración del Gobierno de La Rioja y la Fundación para la Transformación de La Rioja. "Va a reunir a expertos internacionales para analizar el papel de la inteligencia artificial en cuanto a la oralidad del español", ha resaltado Pérez Pastor.

Ha añadido que "va a haber expertos en lingüística que van a analizar los avances, las necesidades y las perspectivas de la inteligencia artificial en relación con esta oralidad y con las realizaciones orales de nuestro idioma, con el español hablado". Todo ello, porque ha señalado "hay que tener en cuenta que nuestro idioma es tremendamente variado, con 600 millones de hablantes en más de 20 países que tienen realizaciones muy, muy diversas, de nuestro idioma".

El consejero ha asegurado que La Rioja "no es un lugar más para hablar del español", sino que "es el lugar perfecto para hablar del español, porque aquí, en San Millán de la Cogolla, se da el primer gran salto de nuestro idioma al pasar de lo oral a lo escrito", así como ha destacado que en la región "se produjo un salto tecnológico importante con el gran hito que supuso para la literatura científica en español Dialnet".

Por ello, ha asegurado que "La Rioja siempre ha estado vinculada a los grandes saltos tecnológicos de nuestro idioma". Ante esto, ha indicado que "nuestro objetivo es conectar origen y futuro de nuestro idioma, y que La Rioja siga siendo referencia no solo en el origen del español, sino en su desarrollo en el ámbito digital".

Moreno, por su parte, ha indicado que las jornadas "nacen con una vocación muy clara, que es la de situar al español en el centro del debate sobre la inteligencia artística, de eso de lo que hablamos casi cada día".

Ha señalado que la inteligencia artificial "aún no entiende bien cómo hablamos los seres humanos, cómo interactuamos los seres humanos; los grandes modelos de lenguaje han avanzado enormemente en la escritura, sin embargo, cuando se trata de lengua hablada, de interacción real, de conversación espontánea, el camino por recorrer es todavía muy largo". "Y esto no es solo un reto tecnológico, es un reto también lingüístico, es un reto social, y es un reto cultural", ha asegurado.

Para Moreno, el español "es una de las grandes lenguas globales en la actualidad, pero si la inteligencia artificial solo pretende ofrecer un español escrito, estandarizado, normativizado, los millones de hablantes que usan variedades orales, variedades dialectales, variedades sociales quedan simplemente invisibilizados", porque, ha concluido, que "sin oralidad no hay una inteligencia artificial que se aproxime verdaderamente al lenguaje humano".