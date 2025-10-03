Unas jornadas de formación permitirán reflexionar sobre las oportunidades que ofrece la IA al sector cultural

Organizadas por Fundación Caja Rioja y la Dirección General de Cultura

Las nuevas jornadas de formación en gestión cultural de Fundación Caja Rioja abordarán -en tres sesiones diferentes- las oportunidades que nos ofrece la Inteligencia Artificial desde diferentes ópticas "para ayudar a las empresas del sector a verla como un aliado en vez de como un competidor".

Así lo han presentado este viernes el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga. Reflexionar sobre sus ventajas y, sobre todo, conocer las herramientas disponibles que les permitan darle un buen uso serán algunos de los objetivos de este ciclo que contará con ponentes y expertos de primer nivel.

Como han destacado desde la organización, estas charlas están dirigidas a todos los profesionales del sector cultural, tanto del ámbito privado como público, a todas las personas que van camino de serlo, estudiantes de niveles superiores y, en general, a aquellas personas que colaboran en el desarrollo de determinadas acciones y eventos culturales en sus municipios y que deseen desarrollarlas con mayor grado de profesionalización.

GRATUITAS PERO NECESARIA INSCRIPCIÓN

Son gratuitas pero es preciso inscribirse a través de la web Fundación Caja Rioja (fundación-cajarioja.es). Se desarrollarán los días 17 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre, todas ellas en horario de 10,00 a 13,00 horas.

La primera jornada (17 de octubre) contará con la intervención de Martín Perramón, consultor de marketing cultural e Inteligencia Artificial. En la sesión se abordará la IA en la gestión cultural. Para el día 14 de noviembre se ha reservado un taller práctico sobre 'Fundamentos de la gestión cultural y financiación propia'. Se trabajará la captación de fondos para un proyecto cultural y cómo hacerlo sostenible.

Finalmente, el 12 de diciembre se hablará sobre la IA y su impacto en la creación y difusión cultural. Será en una charla coloquio en donde, entre otros asuntos, se analizarán las implicaciones de la IA en los derechos de autor, de cultura... todo ello desde una reflexión crítica.

Pretende ser, en definitiva, "un punto de encuentro para profesionales del sector porque a casi todos nos preocupan las mismas circunstancias", tal y como ha indicado Fuentes. En su intervención también ha querido agradecer el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Cultura, en la organización de este evento que pretende "ofrecer al sector cultural diferentes miradas frente a los retos que tiene que asumir y a los que se va a enfrentar".

CULTURA Y FORMACIÓN, GARANTÍA DE ÉXITO

Por su parte, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha agradecido el esfuerzo de la Fundación Caja Rioja para dinamizar la actividad cultural no solo con estas jornadas sino durante todo el año. "Cuando combinamos la cultura, las empresas culturales, con el aspecto formativo es garantía de éxito".

"Hay que seguir aprendiendo y un bloque importante es la IA. Es un punto de encuentro para el sector cultural de La Rioja y para garantizar ese acceso universal a la cultura y hacer de nuestra comunidad autónoma un punto referente dentro de la cultura del país", ha finalizado.

PROGRAMA

17 de octubre. De 10 a 13 horas. IA y Gestión Cultural: dialogando con el futuro, empoderando el Presente. Martí Perramón. Consultor de Marketing Cultural e IA. Ponente y Formador en Gestión Cultural Innovadora.

14 de noviembre. De 10 a 13 horas. Fundamentos de la gestión cultural y 20 maneras de generar financiación propia para tu proyecto cultural. Taller práctico. Carlota Álvarez Basso. Gestora Cultural. Jefe de Relaciones Institucionales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

12 de diciembre. De 10 a 13 horas La inteligencia artificial y su impacto en la creación y difusión cultural. Charla-coloquio. Ainara LeGardon. Artista, música y especialista en propiedad intelectual.

Las inscripciones son gratuitas y está abiertas en Fundación Caja Rioja, a través de la web https://forms.gle/W7Ai6C18LB3SczGB8.