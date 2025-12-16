Unas jornadas pondrán sobre la mesa la "lucha" de ARDEM por incorporar un esoesqueleto a la rehabilitación

Las jornadas se celebran el jueves 18 en el Centro Ibercaja - ARDEM

La Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) celebrará este jueves, 18 de diciembre, unas jornadas que incidirán en la rehabilitación y pondrán sobre la mesa su "lucha" por incorporar un esoesqueleto, tal y como ha informado su gerente, Arancha Lasanta.

Con motivo de la conmemoración, este jueves, 18 de diciembre, del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, El Centro Cultural Ibercaja acogerá, de las 11:00 a las 14:00 horas, una Jornada Médica.

En ella, se va a tratar la "importancia" de nuevos tratamientos en esclerosis múltiple que son, ha dicho, "bastante esperanzadores" en base a las investigaciones que se están realizando.

En La Rioja, esta entidad, ha relatado lleva "un año peleando mucho por adquirir un esoesqueleto", que es, ha explicado, "como un robot que se acopla al cuerpo" y permite, en la rehabilitación, "mejorar el equilibrio, la deambulación y la neuroplasticidad".

"Eso significa que, cuando tenemos afectada una parte del cuerpo, el cerebro se organiza para compensar de alguna manera esa pérdida", ha relatando señalando que "ya hay bastantes asociaciones en España que lo tienen" y en La Rioja quieren sumarse.

Tiene un coste de 88.000 euros y la asociación está centrando todos sus esfuerzos, en las distintas acciones que se organizan, para conseguir lo necesario. Cuenta, además, con 20.000 euros que va a recibir del IRPF.

Ha considerado que "viendo el resultado que puede tener para una persona que tiene dificultades para caminar, o tiene muchos problemas de equilibrio con esto pueda mejorar, es un paso muy importante" que se podrá conocer en estas jornadas.

ARDEM cuenta con 287 socios y atiende al año unas 130 personas en los distintos servicios de la asociación, también de otras patologías.