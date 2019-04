Las Jornadas de los Premios A crear ayudarán "a entender la publicidad"

Publicado 01/04/2019 13:36:03 CET

La Asociación de Empresas de Comunicación y Publicidad de La Rioja (A crear.) ha organizado, en el marco de los Premios de la Comunicación Publicitaria, las 'Jornadas para entender la publicidad' que se celebrarán del 9 al 11 de abril en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja y en el Espacio Lagares.

Han sido presentadas está mañana en un acto en el que han participado entre otras personas, el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, el concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes, Javier Merino, y la presidenta de 'A Crear', Lola Zuazo.

Las jornadas se centrarán en tres temas de gran actualidad en el sector publicitario que son, el 'branding', a través de los casos prácticos de tres proyectos concretos descritos por los responsables de las empresas que los han llevado a cabo; el 'city branding'(marca ciudad o marca territorio' mostrados sobre los casos de Suecia, Barcelona, Logroño y Torremolinos; y la gestión de la creatividad en un agencia de publicidad.

Asimismo, en el mismo contexto de celebración de los Premios, se llevará a cabo una exposición con los proyectos ganadores, durante el mes de mayo, en la Escuela de Diseño de La Rioja (ESDIR).

El próximo 11 de abril se conocerá a los premiados en una Gala que se celebrará en la Sala Gonzalo de Berceo y a la que asistirán las empresas y profesionales de la comunicación, la publicidad, el marketing y el diseño de La Rioja y a la que han confirmado su asistencia el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra y el presidente de la Federación de Empresarios, Jaime García Lacalzada, entro otras autoridades. Ambas actividades, las jornadas y la exposición de los I Premios de la Comunicación Publicitaria de La Rioja están patrocinados por La Rioja Turismo y el Ayuntamiento de Logroño.

"La primera edición de los Premios A crearvisualizará y estimulará el talento creativo riojano entre las empresas y los ciudadanos", ha afirmado hoy Lola Zuazo, presidenta de A crear, durante la presentación de las actividades paralelas al certamen. Un total de 135 trabajos de 32 empresas de comunicación se han presentado a las 14 categorías de los I Premios de la Comunicación Publicitaria de La Rioja.

EXPOSICIÓN

La Sala de Exposiciones de la Escuela de Diseño de La Riojaacogerá una exposición de los trabajos premiados. La exposición estará abierta al público del 5 de mayo al 12 de junio, de 18:00 a 20:00 de lunes a viernes y de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 los sábados y domingos.

Se expondrán los proyectos premiados en cada una de las 14 categorías, representados en cada caso del modo más adecuado. En unos casos será una pieza real, en otros, una imagen del trabajo ganador materializado en un impreso o bien la proyección de una pieza audiovisual.

JORNADAS

Las 'Jornadas para entender la publicidad', cuya entrada es libre, llevan como atractivo eslogan y gancho 'Branding, cities, briefings y otras palabras con i'.

La primera jornadatendrá lugar en la Escuela de Diseño de La Rioja el, 9 de abrilde 9,30 a 14,00. Bajo el título 'All-brand, el desayuno de los campeones',intentará transmitir recetas e ideas para incorporar las marcas en nuestro día a día. Será moderada por Ricardo Moreno, de la agencia riojana TSMGO.

En la jornada, Emilio Ruiz, de Easy Mixers,planteará la creación de una marca desde cero; José Francisco González, de JGS Solucioneshablará de la evolución de las marcas de gran consumo; y Álex Pallete, de Picnic, del futuro de las marcas, su propósito y utilidad. Tras un panel con los asistentes habrá un taller dirigido por Pallete sobre construcción de marcas y limitado a 30 personas interesadas por el branding.

La segunda jornada se traslada al Espacio Lagares, el 10 de abril a partir de las 10,00. Bajo el título "Cities branding, en busca del genoma perdido"se centrará en descubrir el genoma que hace única, diferente y atractiva a una ciudad. Será moderada por Ángel Sánchez, de la agencia riojana Voxcom.

Esta jornada tratará de demostrar que las marcas se construyen desde dentro, incluso en proyectos de gran envergadura social como un país o un territorio o ciudad. El branding ayuda a conectar con los públicos internos y externos y a diferenciar una ciudad o región respecto a la de otros territorios. Supone apostar a largo plazo y de forma transversal por poner en valor la esencia de la marca ciudad e involucrar a todos los agentes y sectores implicados (instituciones, empresas y ciudadanía), porque ellos son la marca que define la ciudad.

A través de esta Jornada se planteará cómo convertir en embajadores de marca a todos los agentes socioeconómicos de la ciudad, a todos sus ciudadanos (como en el caso de Suecia que planteará Javier García Montserrat, exdirector creativo de Greyy qué retos implica desarrollar una estrategia de marca ciudad con garantías. Todo ello desde la investigación, la participación, la estrategia y la creatividad. En estas dos caras de la misma moneda, la estrategia y la creatividad, se centrarán Gema Garrido y Juan Boronat, de The Kreative Room, que expondrán el trabajo que han realizado para impulsarla marca Torremolinos.

Por su parte, Aleix Gabarre, de Summa Branding, hablará de la iniciativa Always Barcelonacomo relato colaborativo, proyecto que lidera desde 2017. Gabarre, que coordina el equipo de Summa en la península, y cuenta con clientes como el FC Barcelona, La Caixa, Iberdrola, Affinity, Correos y Privalia, planteará cómo Barcelona es un gran destino turístico, asociado a la calidad de vida pero no era percibida como una ciudad de negocios, capaz de atraer talento e inversiones nacionales e internacionales.

Completará esta exposición el caso de la marca 'Hola, soy Logroño', creada por el estudio riojano, Moruba, y que será expuesto por el teniente de alcalde, Javier Merino.

La tercera jornadarepetirá Espacio Lagares como escenario, el 11 de abril, a partir de las 12,30. Bajo el título "Homo creativus vs Homo Clientus"describirá el día a día desde el punto de vista de una agencia y de un cliente internacional. Será moderada por Ángel Sánchez, de la agencia riojana Voxcom.

¿Cómo piensa un publicista? ¿Y un responsable de marketing? ¿Hay límites en la comunicación? Durante dos horas nos acompañarán perfiles distintos de la comunicación actual que expondrán con casos reales su día a día desde el punto de vista de una agencia y un cliente internacional.

Codés Jiménez, social media manager de Orange, hará un repaso a la actividad en redes sociales de la segunda operadora de telecomunicaciones de España y presentará la iniciativa #PorunusoLovedelatecnología, que aborda temas de relevancia social como el sharenting(el riesgo de mostrar la vida de tus hijos en redes sociales), el sexting (envío de mensajes sexuales), el cyberbullying, la pornografía en menores o lo que ya se conoce como la llamada "dictadura del like".

Por su parte, Fede Arce, director creativo de DDB, planteará una reflexión muy a propósito de los Premios sobre el mundo de las categorías y temas de los festivales publicitarios y su impacto en el día a día de las agencias. Mientras, Eugenia Cervera, presidenta de la Asociación de Empresas de Comunicación de Navarra, se preguntará y preguntará a los asistentes si todos somos publicistas y cómo llevar a buen puerto la relación agencia-cliente cuando el interlocutor no es experto en la materia.