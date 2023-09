Unas jornadas sobre prevención de riesgos laborales concienciarán a los alumnos de FP de La Rioja sobre este asunto

Ante el aumento de los accidentes laborales, el Gobierno ha exigido "no bajar la guardia" y apuesta por la prevención y la formación

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora general de Diálogo Social y Relaciones Laborales, Pilar Simón, y el director general de Formación Profesional, Daniel Marín, han dado a conocer las charlas en prevención de riesgos laborales para estudiantes riojanos de FP con el que tratan de concienciar a los alumnos de la importancia de este asunto.

Unas jornadas puestas en marcha por la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, que tratan de "sensibilizar mediante de actividades de formación e información, con las que queremos lograr que cambien los modos de comportamiento y las actuaciones hacia la prevención de riesgos laborales".

Todo ello, porque ha recordado Simón "los actuales alumnos de los centros de formación profesional en los diferentes grados son los empresarios y los trabajadores del futuro". Serán los técnicos del Servicio de Salud Laboral del Gobierno de La Rioja los que impartan estas sesiones e informen sobre los riesgos específicos de cada familia profesional.

"Los profesionales, que serán en un futuro, tienen que comprender y tienen que atajar esas medidas de prevención para que no sucedan hechos que no queremos y que no deseamos", ha añadido, para a continuación, recordar que las sesiones durarán unas dos horas y tratarán de asuntos diversos como "trabajo y la salud; los daños derivados del trabajo; la normativa en la prevención de riesgos laborales y los riesgos específicos y medidas preventivas de la familia profesional a la que pertenecen los alumnos".

La primera charla se realizará este próximo lunes, 11 de septiembre, en el Instituto de Educación Secundaria Inventor Cosme García, para continuar después el día 12 y el sábado 16 de octubre, con idea de llegar a 300 alumnos.

Por su parte, Marín ha mostrado su satisfacción por estas "sesiones de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales", porque "somos unos convencidos y unos motivados en este campo porque conocemos profundamente la realidad de nuestros días y estamos convencidos de que necesitamos iniciar una evolución y un cambio para bien".

"Si todos sabemos que lo más importante en nuestros centros de formación profesional son nuestros alumnos, estaremos de acuerdo en que la mejor forma de cuidarlos es garantizar su seguridad", ha destacado el director general de FP.

ACCIDENTES LABORALES

Precisamente, a tenor de los últimos accidentes laborales en La Rioja, la subdirectora general de Diálogo Social y Relaciones Laborales ha querido en primer lugar mostrar su "solidaridad" con los afectados, al tiempo que ha señalado que "vamos a continuar con nuestro trabajo en la prevención y por supuesto facilitar la información que sea necesaria y, por supuesto, seguir con la formación". "Nunca hay que bajar la guardia y, desde luego, el Gobierno de La Rioja está en esa línea", ha concluido.