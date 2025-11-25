Jose María Infante renuncia a su cargo como director general para su incorporación a la Gerencia del Consorcio de Aguas

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 25, de la renuncia del director general de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, José María Infante, para su incorporación en los próximos días como nuevo gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE).

Tal y como ha informado el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, la renuncia se produce una vez superado un proceso selectivo para optar a ese puesto cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de La Rioja el 13 de agosto de 2025.

También, una vez designado por acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio, "que ha tenido en cuenta su capacidad, méritos y profesionalidad ampliamente demostrada durante su trayectoria como funcionario del grupo A1 de la administración riojana".

El Consorcio es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia constituida por la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y las Entidades Locales que voluntariamente se sumaron y corresponde a su Junta de Gobierno la designación de su gerente.

Se trata de la primera ocasión desde 1998, año en la que se constituyó el CARE, en la que el cargo de gerente se designa con unas bases públicas (BOR) y un proceso selectivo abierto y transparente.

El Gobierno de La Rioja agradece los servicios prestados por Infante a lo largo de los últimos años en diferentes responsabilidades del Ejecutivo.

Además, muestra su convencimiento de que es el perfil adecuado para afrontar los grandes desafíos que afronta el Consorcio como son la ampliación del Ecoparque o la obra del abastecimiento supramunicipal del Cidacos.

José María Infante Olarte es ingeniero industrial, con un máster en Dirección y Liderazgo Público; fue jefe de servicio de Cambio Climático entre 2008 y 2009; director general de Calidad Ambiental y Agua entre 2009 y 2019; técnico superior de Calidad Ambiental desde 2019 a 2023; y director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua desde 2023 a 2025.

El Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja integra a 174 municipios de nuestra Comunidad y explota todas las depuradoras y colectores generales de la región (86 depuradoras y 88 fosas sépticas) y 5 sistemas supramunicipales de abastecimiento que suministran agua 68 municipios.

Del mismo modo, realiza el control de los vertidos no domésticos a la red de alcantarillado en 131 municipios (todos los que tienen actividades no domesticas con la excepción de Logroño donde lo realiza el propio Ayuntamiento), actuando en ellos como entidad autorizante del vertido por delegación del municipio. Igualmente gestiona el Registro Central de Vertidos de titularidad autonómica.