José Sacristán representa en el Bretón su obra 'El hijo de la cómica' viernes y sábado

Archivo - El actor José Sacristán - PABLO SAROMPAS - Archivo

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón recibe el viernes 30 y el sábado 31 la obra 'El hijo de la cómica', adaptada, dirigida y protagonizada por José Sacristán. El domingo día 1, se abre el mes de noviembre con el espectáculo familiar 'Sueño', inspirado en la obra 'Sueño de una noche de verano' de Shakespeare.

'El tiempo amarillo' de Fernando Fernán Gómez es el alma en la que se basa la obra que adapta, dirige y protagoniza José Sacristán. Un espectáculo plasma las memorias de Fernán Gómez y busca transmitir sus vivencias a través de un homenaje a él y a sus antepasados.

Se trata de una adaptación teatral cálida y ágil, llena de vida, con toques de humor brillantes y elegantes. En este monólogo, el consagrado José Sacristán, interpreta a diversos personajes, voces y maneras de presentarse en las tablas.

La obra contará con dos sesiones a las 20,00 horas, el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, dura aproximadamente una hora y 20 minutos y el precio de las entradas varía entre los 20 y los 8 euros.

El domingo 1 de noviembre a las 18,30 horas llega al Teatro Bretón el espectáculo infantil 'Sueño'. Una versión libre, divertida y poética de 'Sueño de una noche de verano' de Shakespeare, destinada a niños y niñas a partir de 8 años.

Cuatro intérpretes serán los encargados de encarnar a todos los personajes de la obra original, en un verdadero torbellino teatral plagado de recursos escénicos, despliegue físico, poesía y mucho humor.

'Sueño' nos trasporta a un bosque mágico donde los protagonistas descubren que los deseos el amor y la imaginación pueden cambiarlo todo.

La obra cuenta con numerosos reconocimientos, como el Primer Premio Barroco Infantil del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2024 o el Premio Atina 2022 a la Mejor Adaptación, entre otros.

Esta obra contará con una función escolar el lunes 2 de noviembre para alumnos de Primero y Segundo de la ESO.

Cuenta con un precio único de 8 euros y dura aproximadamente una hora.