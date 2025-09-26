Un joven de 16 años, herido en un choque entre un turismo y una bicicleta en Pradejón

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 16 años ha resultado herido esta pasada tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Pradejón, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,01 horas de este jueves, un particular ha alertado a SOS Rioja de una colisión entre un coche y una bicicleta a la altura de la calle Mayor nº 65 del municipio de Pradejón.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado del suceso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y a los recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido el joven de 16 años, que ha tenido que ser trasladado al Hospital de Calahorra.