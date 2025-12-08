Un joven de 16 años, trasladado al San Pedro tras caerse de su patinete en Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 16 años ha resultado herido esta pasada noche en un accidente de tráfico sufrido al caer de su patinete en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 23,10 horas de este domingo, varios particulares han alertado a SOS Rioja 112 de un acidente de tráfico, por caída de un joven de un patinete, en la calle Tricio de la localidad de Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notifica a Policía Local de la capital riojana.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido un joven de 16 años, vecino de Logroño, que ha tenido que ser trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la ciudad.