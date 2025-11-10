Un joven de 18 años, herido esta mañana al ser atropellado mientras circulaba en patinete en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años ha resultado herido a primera hora de esta mañana al ser atropellado mientras circulaba en patinete en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio Riojano de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,42 horas de este lunes, varios particulares han alertado a SOS Rioja 112 de un accidente de tráfico por atropello a un patinete, en la calle Alfonso VI de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha notificado a Policía Local de Logroño y se han movilizado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido un joven de 18 años y vecino de Logroño, que ha tenido que ser trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la ciudad.