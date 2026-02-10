Un joven de 19 años, herido anoche al caerse de su patinete en Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro, ambulancias - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido esta pasada noche al caerse de su patinete en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,11 horas de este lunes, un particular ha informado a SOS Rioja de la caída de un conductor de patinete en la Avenida de la Paz, nº 1, en Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, el accidentado, un joven de 19 años, ha sido trasladado a Urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.