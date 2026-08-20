Un joven de 20 años derivado al San Pedro tras ser arrollada su moto por un vehículo en Logroño

Archivo - Módulo urgencias del hospital San Pedro
Archivo - Módulo urgencias del hospital San Pedro - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 13:52
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   LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un joven de 20 años ha sido derivado al Hospital San Pedro tras ser arrollada su moto, a las 12,28 horas, por un vehículo, a la altura del número 37 de la carretera de Navarra, en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

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