Un joven de 20 años, trasladado al San Pedro tras salirse de la vía con su tractor en la N-232 en Briones

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido esta mañana y ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro tras salirse de la vía con su tractor en Briones, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,30 horas de este miércoles, varios particulares han informado a SOS Rioja de la salida de vía de un tractor en la N-232, a la altura del punto kilométrico 444, en el término municipal de Briones.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, al servicio de mantenimiento de carreteras y a una ambulancia del Servicio Riojano de Salud.

A consecuencia del accidente ha resultado herido un joven de 20 años, que, tras ser atendido en el lugar del accidente, ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.